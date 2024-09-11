ساعة Apple Watch Series 10 تقلّل ضوضاء الرياح في أثناء المكالمات

أعلنت آبل ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 10 التي تأتي بمجموعة من المزايا الجديدة، ومنها ميزة عزل الصوت التي تعمل على تحسين جودة الصوت في أثناء المكالمات الهاتفية.

وتقول آبل إن المحرك العصبي Neural Engine المدمج في الجيل العاشر من ساعتها الذكية قادر على تقليل الضوضاء الخلفية في أثناء المكالمات الهاتفية أو مكالمات FaceTime الصوتية، مما يجعل صوت المستخدم أكثر وضوحًا ونقاءً للطرف الآخر.

وتعمل هذه الميزة بنحو فعّال حتى في البيئات الصاخبة، مثل الأماكن المفتوحة في يوم عاصف أو داخل المطاعم المزدحمة، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة غير متوفرة في الإصدار التاسع السابق من ساعة آبل أو الإصدارات الأقدم، لكنها موجودة في ساعة Apple Watch Ultra 2 التي تقدم أيضًا ميزة تقليل ضوضاء الرياح عند إجراء المكالمات.

وفيما يتعلق بهواتف آيفون، فإن آبل توفر بالفعل ميزة عزل الصوت عند إجراء المكالمات الهاتفية، كما تتضمن كافة إصدارات آيفون 16 الأربعة ميزة جديدة لتقليل ضوضاء الرياح على وجه التحديد.

وتقول آبل إن الخوارزميات القائمة على التعلم الآلي تساعد على تقليل ضوضاء الرياح لتحسين جودة الصوت.

وكانت آبل قد حسّنت أيضًا تصميم الساعة الجديدة التي تأتي بشاشة أكبر وسُمك أنحف من الإصدار السابق، كما أضافت إليها ميزة اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم، وأعلنت عزمها إضافة الميزة نفسها في إصدار Series 9 و Ultra 2.

ومن المقرر طرح الساعة الجديدة بسعر يبدأ من 400 دولارٍ أمريكي نهاية شهر سبتمبر الجاري.