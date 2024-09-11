روسيا تسعى إلى تعزيز نظام الرقابة على الإنترنت

تخطط وزارة التنمية الرقمية في روسيا لتخصيص ما يقرب من 60 مليار روبل (نحو 660 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحسين النظام المستخدم للرقابة على حركة المرور عبر شبكة الإنترنت، وفقًا لاقتراح حكومي يحمل عنوان “البنية التحتية للأمن السيبراني” اطلعت عليه وكالة رويترز.

ويتألف النظام المسمى “الإجراءات التقنية لمكافحة التهديدات” TSPU من أدوات إدارة حركة المرور المحلية الصنع التي تطورها وتوزعها وتتحكم فيها هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية روسكومنادزور Roskomnadzor، وفقًا للباحثين في Censored Planet، وهو مشروع يتتبع الرقابة العالمية على الإنترنت.

ويخصص الاقتراح ما يقرب من 660 مليون دولار من الميزانية الفيدرالية الروسية ما بين عامي 2025 و 2030 لشراء معدات وبرامج جديدة لنظام TSPU، بالإضافة إلى توسيع قدراته من خلال تطوير توقيعات جديدة وتحديث التوقيعات الموجودة.

ويُعد اقتراح تحديث TSPU جزءًا من جهد روسكومنادزور الذي دام سنوات لممارسة السيطرة على ما يقرأه الروس ويرونه عبر الإنترنت.

ويشير نطاق المبادرة إلى أن موسكو تعطي أولوية كبيرة لتحديث بنية الرقابة على الإنترنت وسط حملة صارمة على حرية التعبير التي حفزها غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وبصفتها جزءًا من هذه الحملة الصارمة، تستهدف موسكو الشبكات الخاصة الافتراضية، أو VPNs، التي يستخدمها عشرات الملايين من الروس للالتفاف على حظر الحكومة على صفحات الويب.

وقال ستانيسلاف شاكيروف من مجموعة الحقوق الرقمية روسكومسفوبودا إن جهود الرقابة الحالية على الإنترنت فعّالة جدًا في حظر شبكات VPN، ومن المرجح أن يساعد التمويل الجديد في زيادة قدرات TSPU فيما يتعلق بحظر تلك الشبكات.

وأضاف شاكيروف: “لا يعني هذا أنه لن تكون هناك طرق للالتفاف على هذا الحجب، مع أن الصعوبة تزداد”.

ولا يُعرف الكثير عن كيفية عمل TSPU، الذي حصل على طابع رسمي بموجب قانون صدر في عام 2019 يطالب مزودي خدمة الإنترنت الروس بتثبيت معدات مقدمة من الحكومة في شبكات الاتصالات لضمان استقرار وأمن وسلامة الإنترنت.

ويشير بحث Censored Planet إلى وجود أكثر من 6000 جهاز من هذا القبيل موجودٍ ضمن الشبكات الروسية حتى أواخر عام 2022.

ويُعد المبلغ المخصص من الأموال الفيدرالية البالغ قدره 660 مليون دولار لنظام TSPU كبيرًا. وعلى النقيض من ذلك، كانت ميزانية روسكومنادزور بالكامل لعام 2023 تقدر بنحو 354 مليون دولار.

ويأتي اقتراح TSPU بصفته جزءًا من مشروع حكومي كبير بخصوص التحول الرقمي واقتصاد البيانات أعلنه نائب رئيس الوزراء دميتري جريجورينكو في منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا في الأسبوع الماضي.

وتضع روسيا مواقع وسائل الإعلام المعارضة على القوائم السوداء وحظرت مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية في حملة صارمة تشنها بصفتها جزءًا من حرب المعلومات التي أطلقها الغرب بخصوص حرب أوكرانيا.

وامتنعت موسكو عن حظر شبكات VPN كليًا، مع أنها حظرت المئات منها، وأصدرت قانونًا يحظر إعلانها، مما أدى إلى ظهور صناعة منزلية من المبرمجين المستقلين الذين يعملون على تعزيز شبكات VPN تجاه القيود الحكومية.

وقال الاقتراح الحكومي: “تهدف جهود التحديث إلى تحسين سرعات النطاق الترددي لنظام TSPU وزيادة مستوى كفاءة تقييد الوصول إلى أدوات التحايل على حظر VPN بمقدار يصل إلى 96 في المئة”.

وقالت روسيا سابقًا إنها تستهدف شبكات VPN المستخدمة للوصول إلى المحتوى المحظور أو غير القانوني.