جوجل تطرح خطة رخيصة الثمن من Google One

بدأت شركة جوجل طرح خطة جديدة تُدعى “Google One Lite” في بعض دول العالم، وهي خطة رخيصة الثمن ضمن خطط Google One للتخزين السحابي.

وتطرح الشركة تلك الخطة الجديدة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين أكبر من 15 جيجابايت، وهي المساحة المجانية التي تمنحها الشركة للجميع، ولكنهم في الوقت نفسه لا يريدون السعة التي تصل إلى 100 جيجابايت مع أن اشتراكها لا يزيد على دولارين شهريًا، وربما أقل من ذلك في بعض الدول.

وتبلغ تكلفة الخطة الجديدة من جوجل أقل من دولارٍ واحد شهريًا، وتوفر 30 جيجابايت من السعة التخزينية السحابية، ويمكن استخدامها عبر خدمات البريد الإلكتروني Gmail والصور وجوجل درايف، لكن لا يمكن مشاركة هذه الخطة مع الآخرين على عكس الخطط الأخرى التي تتيح مشاركتها مع ما يصل إلى 5 أشخاص آخرين.

ولا توفر الخطة الرخيصة الثمن أيضًا أي مزايا أخرى إضافية خلافًا للسعة التخزينية، كمزايا تحرير الصور المتطورة أو المزايا الإضافية في تطبيقات “جوجل ورك سبيس” أو مزايا الذكاء الاصطناعي، ويحتاج المستخدمون إلى الترقية إلى الخطط الأغلى ثمنًا للاستفادة منها.

وكما هو الحال مع الخطط الأخرى، تتوفر مدة تجريبية مجانية لشهر واحد لخطة Lite الجديدة، ولكن لا توجد تفاصيل بشأن وجود اشتراكات سنوية متاحة لهذه الخطة.

ولم تعلن جوجل تلك الخطة بنحو رسمي حتى الآن، لكن موقع “أندرويد أوثوريتي” نشر تصريحات من الشركة تفيد بأنها تختبرها في الوقت الحالي على نطاق محدود في بعض الدول، مثل الهند والمكسيك والبرازيل وإندونيسيا.

وتُعد خدمة Google One إحدى أشهر الخدمات التي تتيحها جوجل لجمهور المستخدمين، إذ يزيد عدد المشتركين فيها على 100 مليون مشترك، وفقًا لإحصائيات حديثة من الشركة.