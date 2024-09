انطلاق فعاليات “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” بمشاركة عالمية واسعة

انطلقت اليوم، فعاليات النسخة الأولى من (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)، التي ينظمها مجمع (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)، أحد مبادرات مركز دبي المالي العالمي، وذلك بمشاركة 100 دولة من حول العالم.

ويُعدّ المهرجان، ثاني مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي، ضمن خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الحيوية.

وشهدت النسخة الأولى من المهرجان إقبالًا كبيرًا من السوق مع وجود أكثر من 6000 مشارك حضروا في أول يوم، وهناك أكثر من 100 شركة من عارضي أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومستثمرون من مختلف الدول، مما يعكس الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.

ويحظى المهرجان بحضور نخبة من أبرز صنّاع القرار وقادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، الذين يتطلعون إلى استكشاف الإمكانات التجارية للذكاء الاصطناعي وسبل توسيع نطاقها والاستفادة منها في دعم جهود التنمية المستدامة لاسيما في سياقها الاقتصادي.

Take a walk through the #DubaiAIWeb3 Festival, where innovation meets opportunity. #ArtificialIntelligence #DubaiAIWeb3 #FutureTech #Innovation pic.twitter.com/yAb9NcU358

وأشاد محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي، بالإقبال الكبير على (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)، مؤكدًا أنه يُعدّ مؤشرًا واضحًا على نجاح المهرجان ونجاح إستراتيجية دبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار. وتوقع البلوشي، تماشيًا مع توقعات محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن يشهد المهرجان نموًا متسارعًا ليصل عدد زواره إلى أكثر من 30 ألف زائر بحلول عام 2027.

ويعكس إقامة هذا الحدث التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل، من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو الإمارة بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، حيث تركز أجندة الحدث في مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءًا من الوقوف على الاعتبارات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، ووصولًا إلى الإمكانات التحويلية للويب 3.

يشهد المهرجان مشاركة أكثر من 20 شركة مليارية عالمية (يونيكورن)، بالإضافة إلى ممثلي 20 وزارة وهيئة حكومية و20 شركة عالمية مرموقة، و20 شركة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري.

وأكد البلوشي، أن المهرجان يدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مع تركيز كبير في الشركات الناشئة؛ لأنها تنشط بنحو كبير إلى جانب الشركات الضخمة في هذا القطاع، لافتًا إلى وجود عدد كبير من الشركات الناشئة التي تعرض ابتكاراتها وتقنياتها خلال المهرجان.

وقال: “نتوقع أن يستقطب (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3) أكثر من 500 شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2028 وتوفير أكثر من 3000 فرصة في هذا المجال السريع التطور”.

At the #DubaiAI&Web3 Festival, our sponsors are leading the action, fostering meaningful conversations with attendees and exploring new technological frontiers. pic.twitter.com/pIdrmLCn0t

— Dubai AI & Web3 Festival (@DubaiAIWeb3Fest) September 11, 2024