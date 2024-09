“القمة العالمية لصناعة الطيران 2024”.. أبوظبي تحتفي بالابتكار في قطاع الفضاء

تستضيف أبوظبي النسخة السابعة من (القمة العالمية لصناعة الطيران) The Global Aerospace Summit، في يومي 25 و26 من سبتمبر الجاري، وتجمع القمة نخبة من قادة ورواد صناعة الطيران والفضاء على مستوى العالم، وستسلط الضوء على النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الفضاء وتأثيره المتزايد في مختلف القطاعات الحيوية.

وتشهد القمة هذا العام حضورًا واسعًا من وكالات الفضاء الدولية الرائدة ورواد الفكر والابتكار في القطاع في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع الفضاء.

تشير التوقعات إلى نمو ضخم في قيمة اقتصاد الفضاء عالميًا، إذ من المتوقع أن ترتفع قيمته من 630 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.

ويؤكد ذلك الدور الحيوي لقطاع الفضاء في تشكيل مستقبل العديد من القطاعات، بدءًا من الاتصالات ووصولًا إلى رصد المناخ، إلى جانب قدرته على إحداث نقلة نوعية في قطاعات تقليدية من خلال التطبيقات القائمة على تقنيات الفضاء.

وعلى المستوى الإقليمي، تبرز منطقة الشرق الأوسط بصفتها طرفا فاعلًا في قطاع الفضاء على مستوى العالم، ومركزًا للابتكار والأنشطة الفضائية، إذ تشير التوقعات إلى تضاعف حجم اقتصاد الفضاء في المنطقة بمقدار ثلاث مرات، ليصل إلى 75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بعوامل الاستثمارات الإستراتيجية والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي.

تؤكد دولة الإمارات ريادتها في مجال الفضاء من خلال مبادراتها الطموحة ابتداءً من إطلاق أول مسبار عربي إلى المريخ، ووصولًا إلى تطوير برامج متقدمة لتدريب رواد الفضاء.

إذ تعاون مركز محمد بن راشد للفضاء آخرًا مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لإطلاق برنامج تدريبي متقدم لرواد الفضاء في مجال الطب والبحث العلمي، بهدف تزويد رواد الفضاء الإماراتيين بالمهارات المتقدمة لإجراء الأبحاث الطبية القائمة على تقنيات الفضاء، وهو ما يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الابتكار واستكشاف الفضاء.

Only 2 weeks to go until the #AerospaceSummit takes off! Join us as we bring together the brightest minds in aerospace for two days of groundbreaking discussions, networking, and strategic insights. pic.twitter.com/38aRJVku8W

— Global Aerospace Summit (@AerospaceGlobal) September 11, 2024