البرتغال تواصل حظر معدات الجيل الخامس الصينية

تواصل البرتغال حظر معدات الجيل الخامس الصينية، وتسير الحكومة البرتغالية الجديدة على خطى الإدارة السابقة في مسألة حظر استخدام شركات الاتصالات للمعدات الصينية في شبكات الجيل الخامس، بغض النظر عن التكلفة المتوقعة لموقف من بين الأصعب في أوروبا.

وفي شهر مايو 2023، في ظل الحكومة الاشتراكية السابقة، حظر مجلس الأمن السيبراني في البرتغال المعدات الصينية من شبكات الجيل الخامس العالية السرعة 5G وكذلك من شبكات الجيل الرابع 4G المستخدمة بصفتها أساسًا للتكنولوجيا الجديدة.

ويُعد مجلس الأمن السيبراني بمنزلة الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء، وكان قراره بمنزلة ضربة للجهود التي تبذلها هواوي لدخول سوق الجيل الخامس في البرتغال وتمديد العقود القائمة، مع أن قراره لم يذكر هواوي مباشرةً.

وتولت الحكومة الجديدة السلطة في شهر أبريل. وقال وزير البنية التحتية، ميغيل بينتو لوز، لمحطة NOW المتلفزة: “توجد سياسات معينة يجب أن تتمتع بالاستمرارية والأمن هو أحدها”.

وتشعر أوروبا والولايات المتحدة بالقلق من أن تورط الصين في البنية التحتية الحيوية قد يعرض الأمن للخطر، وهو الرأي الذي رفضته بكين وهواوي.

وفي شهر سبتمبر، رفعت هواوي دعوى قضائية أمام محكمة لشبونة تجاه قرار صادر عن مجلس الأمن السيبراني في البرتغال يحظر على المشغلين استخدام معداتها في شبكات الهاتف المحمول العالية السرعة من الجيل الخامس.

وقالت هواوي إنها تأمل أن تعالج المحكمة الانتهاكات المتعددة لحقوقها، والتأثير الضار الكبير في الشركة وشركائها من القرار.

وقال بينتو لوز إن مجموعة العمل التي دعمت موقف مجلس الأمن السيبراني سلطت الضوء على الحاجة إلى جعل نظام الاتصالات أقل نفاذية للتهديدات المحتملة.

وأقر الوزير بأن البرتغال تتخذ خطا صارمًا مقارنةً ببعض الدول الأوروبية ومنسجمًا مع الولايات المتحدة، مع أنه قال إن العالم تغير وتوجد حرب اقتصادية وجيوسياسية متنامية بين القطبين.

وقالت شركات الاتصالات الرئيسية في البرتغال، Altice و NOS وفودافون، إنها لن تستخدم تقنية هواوي في شبكات الجيل الخامس الأساسية، مع أنها تظل مضطرة للتخلص من المعدات في جميع بنيتها التحتية.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات EY لصالح هواوي، فإن استبعاد التكنولوجيا الصينية قد يكلف الاقتصاد أكثر من مليار يورو، ويشمل ذلك نحو 339 مليون يورو في تكاليف الاستبدال.

وقلل الوزير من أهمية ذلك، قائلًا إن شركات الاتصالات الرئيسية لديها مدة زمنية واسعة لاستبدال المعدات.