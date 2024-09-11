أهم التحديثات في سماعات آبل AirPods 4 الجديدة

كشفت آبل في حدث It’s Glowtime قبل يومين عن الجيل الرابع من سماعاتها اللاسلكية AirPods التي تأتي مع عدة تحديثات مميزة مقارنة بالجيل السابق AirPods 3. ومن أهم التحديثات التي حصلت عليها سماعات آبل AirPods 4 الجديدة أنها تأتي بإصدارين أحدهما يدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC).

إليك المزيد من التفاصيل عن التحديثات التي حصلت عليها سماعات آبل AirPods 4 الجديدة:

التصميم:

تأتي سماعات آبل اللاسلكية الجديدة AirPods 4 بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم AirPods 3، ولا تأتي مع أي أطراف أذن على عكس طراز برو الذي يأتي مع أطراف أذن مصنوعة من السيليكون.

أشارت آبل إلى تركيزها في إنشاء سماعات مريحة للاستخدام لجميع الأشخاص، وأكدت أن AirPods 4 تمتاز بأنها أكثر راحة من الطرز السابقة.

يحتفظ الجيل الجديد من سماعات آبل بمستشعر التحكم في المقاطع الصوتية المدمج في سيقان السماعات، وأما علبة الشحن فقد حدثتها آبل بإضافة منفذ من نوع USB-C، وتقول آبل إنها أصغر علبة شحن لسماعات AirPods حتى الآن.

المزايا الأساسية:

تتميز سماعات AirPods الجديدة بدعم مزايا تعتمد على التعلم الآلي يمكنها تحسين وضوح صوتك وعزل الأصوات في الخلفية في أثناء المكالمات لتعزيز جودة المكالمات ووضوحها. ويأتي الإصدار الذي يدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) مع مزايا أكثر من المزايا المتوفرة في الإصدار الآخر، فهذا الإصدار يمكنه عزل الضوضاء النشطة المحيطة بالمستخدم مما يوفر تجربة استماع غامرة، كما يدعم هذا الإصدار وضع الشفافية الذي يسمح بالاستماع إلى الأصوات المحيطة دون التأثير في وضوح الخارج من السماعة.

هناك أيضًا مزية Conversation Awareness التي يمكنها تعرف متى بدأت بإجراء محادثة، وتقلل تلقائيًا مستوى الصوت الذي تستمع إليه حتى تتمكن من الاستماع بوضوح إلى ما يقال في المحادثة.

جودة الصوت:

أشارت آبل عند إعلان سماعاتها الجديدة إلى أن التحسينات في التصميم الخاصة بسماعات AirPods 4، تساعد في تحسين جودة الصوت الصادر منها بنحو كبير مقارنةً بطراز AirPods 3.

ولضمان الحصول على جودة صوت فضلى تدعم هذه السماعات الصوت المكاني، بالإضافة إلى دعم خاصية التتبع الديناميكي للرأس، وبفضل هذه المزايا ستتمتع بتجربة استماع غامرة وستشعر بأن الصوت يحيط بك من كل الاتجاهات.

السعر:

تأتي AirPods 4 في نسختين مختلفتين: واحدة تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة ANC والأخرى لا تدعمها. ويُباع الإصدار غير المزود بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة بسعر قدره 129 دولارًا، وأما الإصدار المزود بخاصية إلغاء الضوضاء فيُباع بسعر قدره 179 دولارًا.