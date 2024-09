أدوبي تعلن تحديثات رئيسية لبرنامجي Premiere Pro و After Effects

أعلنت أدوبي تحديثات رئيسية لبرنامجي Premiere Pro و After Effects، وهما الحلان الرئيسيان لمنشئي الفيديو، إلى جانب بعض التطورات الأخرى ذات الصلة.

ويتاح محرر الفيديو Premiere Pro 25 وأداة الرسوم المتحركة After Effects 25 في شهر أكتوبر. ويحتوي كلا التطبيقين على أداء أسرع وواجهات مستخدم حديثة.

وقالت أدوبي: “تتضمن مزايا Premiere Pro الجديدة نظامًا مبتكرًا جديدًا لإدارة الألوان ولوحة خصائص جديدة تدرك السياق، في حين يأتي After Effects الآن مع تدفقات عمل ثلاثية الأبعاد محسّنة ومجموعة كاملة من الإعدادات الأولية الجديدة للرسوم المتحركة”.

وتركز التحديثات في Premiere Pro 25 على الأداء والموثوقية وسير العمل السلس لأولئك الذين يصممون محتوى قصيرًا وطويلًا.

ويتميز Premiere Pro 25 بتقدم كبير في إدارة الألوان التي تدعم ضمنيًا تنسيقات raw و log من كل كاميرا تقريبًا، وتحسينات كبيرة في الأداء، وواجهات ذات كفاءة للأدوات الشائعة ولوحات الخصائص الحساسة للسياق.

وأصبحت عمليات تصدير ProRes أسرع بثلاث مرات من ذي قبل، وحصل التطبيق على تجديد من خلال التصميم المحدث القابل للتخصيص بسهولة. ويتوفر Premiere Pro 25 حاليًا في الإصدار التجريبي.

وفي الوقت نفسه، يقدم After Effects 25 واجهة مبسطة لمساحات العمل الثلاثية الأبعاد التي تمزج بين الأصول الثنائية الأبعاد والثلاثية الأبعاد مباشرةً في التطبيق دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

كما يقدم مجموعة موسعة من الأدوات لتضمين الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد بطريقة واقعية في الفيديو الثنائي الأبعاد، ويدعم النماذج الثلاثية الأبعاد GLB و GLTF مع رسوم متحركة بإطارات رئيسية، وظلال واقعية، وظلال ملونة، ورسم خرائط عمق النموذج الثلاثي الأبعاد.

وقالت أدوبي: “يوجد أكثر من 30 إعدادًا أوليًا جديدًا للرسوم المتحركة، وأدوات تحكم سهلة في الكاميرا والإضاءة، وتحسينات في الأداء المسرع بالأجهزة، وتصميم جديد كليًا، كما هو الحال مع Premiere Pro 25”.

كما حدثت أدوبي Substance 3D، الذي يتيح للمصممين إنشاء رسومات ثنائية الأبعاد عبر نماذج ثلاثية الأبعاد والتكامل مع After Effects.

ويدعم Substance 3D الآن وظيفة الإرسال إلى After Effects، وأداة أخذ العينات الثلاثية الأبعاد، والوصول إلى أكثر من 20000 مادة مرخصة بالكامل وجاهزة للاستخدام، والنماذج الثلاثية الأبعاد، والأضواء البيئية.

وأعلنت الشركة التزامًا جديدًا بحماية المبدعين في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال إصدار دفعة مكافأة Firefly الثانية للمساهمين في Adobe Stock الذين يسمحون باستخدام محتواهم لتدريب الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا قبل طرح مزايا جديدة في Adobe Stock تساعد المساهمين في كسب مبالغ إضافية، كما تساعد العملاء في تعديل المحتوى الحالي في الوقت الفعلي.

