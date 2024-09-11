أبرز الفروق بين ساعتي آبل Watch Series 10 و Watch Series 9

كشفت شركة آبل عن ساعة Watch Series 10 الجديدة كليًا التي تأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطراز السابق Watch Series 9؛ فقد أجرت آبل بعض التحسينات في الشاشة لتعزيز تجربة استخدامها، كما حسنت سرعة الشحن وأضافت بعض المزايا الجديدة وغير ذلك.

إليك الفروق الرئيسية بين ساعتي آبل Watch Series 10 و Watch Series 9:

1- تحتوي Watch Series 10 على شاشة أكبر من شاشة الطراز السابق:

حصلت ساعة آبل الذكية آخر مرة على ترقية رئيسية للشاشة في طراز Series 7 واحتفظت جميع الطرز اللاحقة بحجم الشاشة نفسه، ولكن في هذا العام أجرت آبل تحديثات جذرية في الشاشة في ساعة Series 10، فهي تتميز بأكبر شاشة حتى الآن في أي من ساعات آبل الذكية السابقة.

تضم الساعة الجديدة شاشة OLED جديدة تمتاز بحافات رفيعة، وتوفر تجربة مشاهدة مميزة، وتأتي الشاشة بمقاس قدره 1.96 بوصة للطراز الكبير الحجم، وأما شاشة الطراز الكبير من ساعة Series 9 فيبلغ مقاسها 1.9 بوصة.

2- تتوفر Watch Series 10 بأحجام أكبر من Series 9:

تتوفر ساعة آبل الجديدة بحجمين أكبر قليلًا من أحجام الساعة السابقة، كما أنها أخف وزنًا بنحو ملحوظ من Series 9؛ إذ تتوفر Series 10 بحجمين، هما: 42 ملم و 46 ملم، ويبلغ وزن الطراز الصغير 34.4 جرامًا، وأما الطراز الكبير فيبلغ وزنه 41.7 جرامًا.

وأما ساعة Series 9 فتتوفر بحجمين، هما: 41 ملم و 45 ملم ويبلغ وزن الطراز الصغير 42.3 جرامًا، وأما الطراز الكبير فيبلغ وزنه 51.5 جرامًا.

3- تدعم Watch Series 10 مزية تتبع انقطاع النفس في أثناء النوم الجديدة:

عند إعلان ساعة Watch Series 10 الجديدة، أشارت آبل إلى أنها تدعم مزية جديدة كُليًا هي مزية تتبع انقطاع النفس في أثناء النوم التي تساعد المستخدمين في تتبع مؤشرات انقطاع النفس في أثناء النوم واتخاذ إجراء مناسب في حال وجود أي مشكلات.

تتوافق هذه المزية الجديدة مع الإصدارات السابقة من ساعة آبل، ومنها Series 9. وهذا يعني أن كلتا الساعتين ستتمكنان من الاستفادة من هذه المزية لتتبع أي علامات لانقطاع النفس في أثناء النوم.

4- تتفوق ساعة Watch Series 10 على Watch Series 9 بسرعة الشحن:

لم تغير آبل سعة البطارية للطراز الجديد من ساعتها الذكية، لكنها ركزت في تحسين سرعة الشحن؛ إذ تمتاز ساعة Watch Series 10 بأنها أسرع ساعات آبل شحنًا حتى الآن، إذ يمكن شحنها حتى نسبة تبلغ 80% خلال 30 دقيقة فقط. وأما الطراز السابق فيحتاج إلى مدة قدرها 45 دقيقة ليصل إلى النسبة نفسها.

5- السعر:

ساعة آبل Watch Series 10 الجديدة متاحة الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 399 دولارًا، وأما ساعة Watch Series 9 فتباع أيضًا بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

إليك المواصفات الأساسية لساعتي آبل Watch Series 10 و Watch Series 9:

Watch Series 10 Watch Series 9 الشاشة الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 42 ملم: شاشة (Retina LTPO3 OLED) بمقاس قدره 1.77 بوصة. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 46 ملم: شاشة (Retina LTPO3 OLED) بمقاس قدره 1.96 بوصة. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 41 ملم: شاشة (Retina LTPO OLED) بمقاس قدره 1.69 بوصة. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 45 ملم: شاشة (Retina LTPO OLED) بمقاس قدره 1.9 بوصة. المعالج Apple S10 Apple S9 ذاكرة التخزين الداخلية 64 جيجابايت. 64 جيجابايت. المستشعرات مقياس التسارع.

الجيروسكوب.

معدل ضربات القلب.

البارومتر.

البوصلة.

نسبة الأكسجين في الدم SpO2.

درجة الحرارة الجسم. مقياس التسارع.

الجيروسكوب.

معدل ضربات القلب.

البارومتر.

البوصلة.

نسبة الأكسجين في الدم SpO2.

درجة الحرارة الجسم. الاتصال شبكات الواي فاي.

تقنية البلوتوث 5.3.

تقنية الاتصال القريب المدى NCF.

نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

النطاق الفائق العرض (UWB) (الجيل الثاني). شبكات الواي فاي.

تقنية البلوتوث 5.3.

تقنية الاتصال القريب المدى NCF.

نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

النطاق الفائق العرض (UWB) (الجيل الثاني). الألوان الأسود، والفضي، والذهبي. الأسود، والفضي، والذهبي، والأحمر. الوزن الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 42 ملم: 34.4 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 46 ملم: 41.7 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 41 ملم: 42.3 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 45 ملم: 51.5 جرامًا. السعر يبدأ من 399 دولارًا . يبدأ من 399 دولارًا.