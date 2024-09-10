هواوي تكشف عن هاتف ثلاثي الطيات لمنافسة آيفون

قدمت هواوي رسميًا هاتف Mate XT | Ultimate Design بصفته أول هاتف ذكي في العالم بشاشة ثلاثية الطيات في الإنتاج.

ويتميز الجهاز بتصميم مزدوج المفصل معكوس يطوى على شكل حرف Z، مما يسمح باستخدامه في مجموعة متنوعة من التنسيقات.

ويوفر الهاتف شاشة بقياس قدره 6.4 بوصات وبدقة قدرها 2232×1008 بكسلات عند طيه بالكامل بصفته جهازًا تقليديًا بشاشة واحدة.

وتصبح الشاشة بقياس قدره 7.9 بوصات وبدقة قدرها 2232×2048 بكسلًا عند فتحه إلى النصف، وتتحول الشاشة إلى قياس قدره 10.2 بوصات وبدقة قدرها 2232×3184 بكسلًا عند فتحه بالكامل.

وتأتي الشاشات من نوع OLED، وتدعم التحديث التكيفي LTPO، وتعتيم PWM العالي التردد، ومعدل أخذ عينات لمس أقصى يبلغ 240 هرتزًا. وعند فتحه بالكامل، يبلغ سمكه 3.6 ملم فقط.

وصنعت هواوي الشاشة من مواد مرنة متعددة الاتجاهات ومقاومة للانحناء بمقدار 25 في المئة مقارنةً بالهواتف القابلة للطي التقليدية.

وقالت الشركة إن الطي الداخلي يقاوم الضغط، في حين يقاوم الطي الخارجي الشد. ويتميز الهاتف بهيكل مركب فائق القوة باستخدام سائل غير نيوتوني وأكبر زجاج فائق النحافة في الصناعة يوفر مقاومة مزدوجة للصدمات ويوفر حماية موثوقة.

ويحتوي الهاتف على نظام التصوير XMAGE، ويتميز بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية عريضة للغاية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة متغيرة تتراوح ما بين F1.4 و F4.0 مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها F2.2، مع عدسة مقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها F3.4 مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا. بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها F2.2.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية من السليكون الكربوني بسعة قدرها 5600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 66 واطًا، والشحن السريع اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

ولم تكشف هواوي عن المعالج المستخدم، مع أنه من المتوقع أن يستخدم شريحة Kirin 9000. ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

وقدمت هواوي أيضًا لوحة مفاتيح تعمل باللمس قابلة للطي يمكن إقرانها بجهاز Mate XT لتوفير تجربة تشبه أجهزة الحواسيب.

وتطرح هواوي هاتف Mate XT | Ultimate Design بسعره قدره 2810 دولارات لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 3090 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 3370 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، وهو متاح للطلب، ومن المفترض أن يُطرح للبيع في الصين بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر.