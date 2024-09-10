هاتف آيفون 16 برو ماكس يُقدّم أطول عمر للبطارية في هواتف آيفون

أعلنت شركة آبل أن هاتف آيفون 16 برو ماكس الجديد يتمتع بأطول عمر بطارية في تاريخ هواتف آيفون، إذ يوفر حتى 33 ساعة متواصلة من تشغيل الفيديو، وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرتها الشركة.

ويزيد عمر البطارية في هاتف آيفون 16 برو ماكس بمقدار 4 ساعات مقارنةً بهاتف آيفون 15 برو ماكس الذي يقدّم 29 ساعة من عمر البطارية عند تشغيل الفيديو، مما يمثل زيادة بنسبة قدرها 14%.

وفي سياقٍ متصل، يقدّم الإصدار الأصغر آيفون 16 برو عمر بطارية يصل عمرها إلى 27 ساعة عند تشغيل الفيديو مقارنةً بـ 23 ساعة في الإصدار السابق آيفون 15 برو بزيادة قدرها 17%.

وأوضحت آبل أن هذا التحسن تحقق بفضل وجود بطاريات أكثر كفاءة وذات سعة أكبر، بالإضافة إلى تصميم داخلي جديد وإدارة متقدمة للطاقة في نظام التشغيل الجديد iOS 18، كما يأتي هاتف آيفون 16 برو ماكس بشاشة قياسها 6.9 إنشات، وهي أكبر شاشة في تاريخ هواتف آيفون.

وحققت آبل تطوّرًا كبيرًا في عمر البطارية في هواتف آيفون على مدار السنوات الأخيرة، بعد انتقادات حادة وشكاوى من المستخدمين الذين امتلكوا إصدارات أقدم من هواتف آيفون.

وبالإضافة إلى عمر البطارية الطويل، تتمتع هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بزر “التحكم في الكاميرا” الجديد ومعالج A18 Pro الأحدث الذي يُشغّل مزايا الذكاء الاصطناعي، وتحسينات في نظام تصوير الفيديو وتسجيل الصوت.

وحسّنت آبل سرعة الشحن اللاسلكي عبر تقنية MagSafe لتصل إلى 25 واطًا عند استخدام شواحن مناسبة بقوة قدرها 30 واطًا، ويسمح ذلك بشحن البطارية لاسلكيًا في هواتف آيفون 16 حتى 50% في غضون 30 دقيقة.