نظام iOS 18 يتيح للمستخدمين إيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا

تستعد آبل لإطلاق نظام iOS 18 الجديد لهواتف آيفون الأسبوع المقبل، ومن المزايا الجديدة التي سيحملها إمكانية إيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا في أثناء عملية التسجيل.

وتأتي هذه الميزة كجزء من التحديث البرمجي الجديد، وستتوفر في كافة الأجهزة المدعومة بنظام iOS 18، على عكس مزايا زر “التحكم في الكاميرا” التي ستكون حصرية لهواتف آيفون 16 الجديدة.

وتسمح ميزة إيقاف الفيديو مؤقتًا للمستخدمين بتسجيل مقاطع متعددة داخل ملف فيديو واحد دون الحاجة إلى بدء تسجيل الفيديو وإيقافه بنحو متكرر، ثم إدماج المقاطع باستخدام أحد تطبيقات تحرير الفيديو.

ورُصدت هذه الميزة في النسخة التجريبية الأخيرة من نظام iOS 18 (المرشحة للإصدار RC)، وسيظهر زر “الإيقاف المؤقت” الجديد في أسفل واجهة المستخدم في تطبيق الكاميرا، وبمجرد الضغط على هذا الزر، سيتوقف التسجيل مؤقتًا، وعند الضغط عليه مرة أخرى، يُستأنف التسجيل مجددًا.

وفي أثناء التوقف المؤقت، سوف يُسمح للمستخدمين بالتبديل بين الكاميرات المختلفة في الهاتف، ثم استئناف التسجيل باستخدام الكاميرا المُختارة.

وتُعد هذه الميزة مفيدة لصانعي الفيديو إذ تمكنهم من إنشاء لقطات متعددة في مقطع الفيديو نفسه دون الحاجة إلى تسجيل مقاطع منفصلة، ولا يُعرف على وجه التحديد لماذا تأخرت آبل في إتاحة تلك الميزة المهمة الموجودة منذ سنوات في هواتف أندرويد من مختلف الفئات.

ومن المنتظر إطلاق نظام iOS 18 الجديد لكافة هواتف آيفون التي تعمل حاليًا بنظام iOS 17 في السادس عشر من سبتمبر الجاري بالتوازي مع إطلاق باقي الأنظمة الجديدة الأخرى للشركة.