كل ما أعلنته آبل أمس في حدث It’s Glowtime

أقامت آبل أمس حدثها السنوي الأهم وهو حدث إعلان الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون، وقد أطلقت الشركة على حدث هذا العام اسم It’s Glowtime، وأعلنت خلاله هواتف آيفون 16، بالإضافة إلى إصدار جديد من ساعتها الذكية Watch Series 10، وإصدارات جديدة من سماعاتها الذكية وغير ذلك.

إليك كل ما أعلنته شركة آبل في حدثها الذي أقيم يوم أمس:

1- ساعة Apple Watch Series 10:

أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أحدث إصدار من ساعتها الذكية الشهيرة Watch Series 10، التي تتوفر بألوان جديدة هي: اللون الأسود واللون الذهبي. وقالت آبل إن Series 10 أخف وزنًا وأرق بنحو ملحوظ من الإصدارات السابقة. وتدعم ساعة آبل الجديدة مزية مراقبة انقطاع التنفس في أثناء النوم الجديدة كُليًا، وهي مزية تساعد الأشخاص في اكتشاف كونهم يعانون مشكلة انقطاع التنفس في أثناء النوم.

يمكنك تعرّف المواصفات الأساسية لساعة آبل Watch Series 10 الجديدة في مقال: “آبل تعلن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 10“.

2- ساعة Apple Watch Ultra 2 تحصل على لون جديد:

أعلنت آبل خلالها حدثها تحديثًا جديدًا لساعة Apple Watch Ultra 2 ولكن لم تكن ساعة جديدة تمامًا، بل كشفت الشركة عن إصدار باللون الأسود اللامع “Satin Black” من هذه الساعة دون أي تغييرات أخرى في التصميم أو المواصفات الأساسية، كما أعلنت بعض المزايا الجديدة التي ستدعمها هذه الساعة عبر نظام watchOS 11، وأبرزها: إشعارات انقطاع النفس في أثناء النوم، وتطبيق “Vitals” لتتبع مؤشرات الصحة، وتطبيق “Tides” لتتبع الأنشطة المائية.

3- حصلت سماعات AirPods على الكثير من التحديثات:

أعلنت شركة آبل سماعات AirPods 4 الجديدة التي تتوفر بإصدارين، أحدهما يدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة. وقالت آبل إن سماعات AirPods 4 مريحة في الأذن وتتمتع بصوت محسّن ويمكنها إزالة الضوضاء من الخلفية بكفاءة.

يمكنك تعرّف المزيد عن سماعات AirPods 4 في مقال: “آبل تعلن سماعتها اللاسلكية الجديدة AirPods 4“.

كما أعلنت شركة آبل أن سماعات AirPods Pro 2 ستحصل على مزايا جديدة للحماية من الضوضاء ومزية تسمح لها بأن تصبح سماعة مساعدة لضعاف السمع. وحصل الإصدار الجديد من سماعات AirPods Max على تحديثات قليلة، إذ يأتي مع منفذ شحن من نوع USB-C، وألوان جديدة هي: الأسود والأزرق والبنفسجي والبرتقالي.

4- هاتفا iPhone 16 و iPhone 16 Plus:

حصل هاتفا iPhone 16 و iPhone 16 Plus على مجموعة من التحديثات الكبيرة مقارنةً بالإصدارات السابقة، وأبرزها: الألوان الجديدة، والشاشة العالية السطوع، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي التي أُعلنت أول مرة في حدث WWDC 2024، وهذه المزايا يمكنها مساعدتك في إنشاء رموز تعبيرية جديدة، والحصول على ملخصات لرسائل البريد الإلكتروني، أو استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل احترافية.

وقد أعلنت آبل في حدثها أيضًا إضافة زر مادي جديد إلى هواتف آيفون 16 يَعد بتسهيل تجربة التصوير الفوتوغرافي، وعند النقر عليه ينشط التركيز التلقائي، ويؤدي الضغط عليه بقوة إلى التقاط صورة. كما يحتوي على الكثير من المزايا الأخرى التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في التقاط صور ومقاطع فيديو احترافية.

يمكنك تعرّف المزيد عن هاتفي آيفون 16 وآيفون 16 بلس في مقال: ” آبل تكشف رسميًا عن هاتفي آيفون 16 وآيفون 16 بلس“.

5- هاتفا iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max:

أعلنت شركة آبل التحديثات التي طرأت على هواتفها المتميزة؛ إذ تأتي هذه الهواتف مع شاشات أكبر من شاشات طرز برو السابقة وعمر بطارية طويل وأداء محسن للكاميرا، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي، وزر التحكم في الكاميرا الجديد.

يمكنك تعرّف المزيد عن هواتف آيفون 16 برو في مقال: “آبل تكشف رسميًا عن هاتفي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس“.