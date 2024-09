سوني تعلن PS5 Pro مع وحدة معالجة رسومية مطورة

أعلنت سوني رسميًا منصة الألعاب PlayStation 5 Pro بعد أشهر من التسريبات، وقال مارك سيرني، المهندس الرئيسي لمنصة PlayStation 5، إن PlayStation 5 Pro توفر تحسينات بثلاث طرق رئيسية مقارنةً بمنصة PlayStation 5، وهي وحدة معالجة رسومية أكبر، وتتبع الأشعة المتقدم، والترقية المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المفترض أن تطلق سوني PlayStation 5 Pro في تاريخ 7 نوفمبر بسعر قدره 700 دولار، وتبدو المنصة الجديدة مشابهة للإصدار النحيف من منصة PlayStation 5.

وتحتوي المنصة الجديدة على ثلاثة خطوط على الجانب، ولا تأتي مع محرك أقراص. ويمكنك شراء محرك أقراص Blu-ray 4K منفصل وأغطية اختيارية لمنصة الألعاب.

ووفقًا لسيرني، تؤدي ترقيات الأجهزة الداخلية إلى تسريع المعالجة الرسومية بمقدار 45 في المئة، ويجب أن تعمل على تحسين تفاصيل بعض الألعاب ومعدلات الإطارات.

وتسمح PlayStation 5 Pro للاعبين بعدم الاضطرار إلى اختيار أوضاع الأداء بدلًا من أوضاع الدقة. ويقول سيرني: “يختار اللاعبون الأداء في نحو ثلاثة أرباع الوقت”.

وطورت سوني وحدة معالجة الرسومات داخل PlayStation 5 Pro مع وحدات حوسبة إضافية بمقدار 67 في المئة مقارنةً بمنصة PlayStation 5 الحالية، كما زادت سوني سرعة الذاكرة بمقدار 28 في المئة.

وتوفر هذه التحديثات زيادة في سرعة معالجة الرسومات بمقدار 45 في المئة للألعاب مع القدرة على تحسين معدلات الإطارات في الألعاب دون الحاجة إلى فقدان الدقة المرئية.

كما تعمل هذه التحديثات على تحسين ألعاب تتبع الأشعة، وذكرت سوني أن المطورين قادرون على مضاعفة سرعة الأشعة المسرعة بالأجهزة مقارنةً بمنصة PlayStation 5 الحالية.

وتتضمن PlayStation 5 Pro أيضًا ميزة PlayStation Spectral Super Resolution PSSR الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سوني، وهي في الأساس تقنية ترقية مماثلة لتقنية DLSS من إنفيديا أو FSR من AMD لتحسين معدلات الإطارات وجودة الصورة لألعاب بلاي ستيشن.

واستعرض سيرني بإيجاز بعض الألعاب التي تعمل عبر PlayStation 5 Pro، ويشمل ذلك The Last of Us Part II، مع الاستمرار باستهداف 60 إطارًا في الثانية بدلًا من وضع الدقة بمقدار 30 إطارًا في الثانية عبر PlayStation 5.

ويتوفر هدف سوني – المتمثل في الحصول على رسومات عالية الدقة – بمعدلات إطارات عالية الأداء في ألعاب، مثل Spider-Man 2 و Ratchet & Clank: Rift Apart.

كما تضيف سوني خيار Game Boost في PlayStation 5 Pro، الذي يطبق على أكثر من 8500 لعبة PlayStation 4 متوافقة مع الإصدارات السابقة لجهاز PlayStation 5 Pro.

ويعمل هذا الخيار على تحسين أداء ألعاب PlayStation 4 و PlayStation 5 المدعومة، كما يوفر جودة صورة محسنة لألعاب PlayStation 4 لتحسين الدقة في ألعاب PlayStation 4 المحددة.

وتدعم PlayStation 5 Pro معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 7 ومعدل التحديث المتغير والدقة البالغ قدرها 8K، ويأتي الجهاز الآن بقرص تخزين داخلي بسعة قدرها 2 تيرابايت ويستبدل أحد منافذ USB-A الخلفية بمنفذ USB-C إضافي، كما يظل يتضمن فتحة SSD إضافية للتوسعة أيضًا.

كما يتوافق جهاز PlayStation 5 Pro مع نظارة الرأس PlayStation VR2، وأوضح سيرني أن المنصة تدعم الألعاب ذات الدقة العالية وجهاز PlayStation Portal المحمول، ومنصات PlayStation 5 الحالية.