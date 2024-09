سبيس إكس تطلق طاقم بولاريس داون في رحلة جريئة

انطلق أربعة رواد فضاء من القطاع الخاص إلى الفضاء في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في كبسولة سبيس إكس المعدلة Crew Dragon، في بداية مهمة بولاريس داون Polaris Dawn التي تستمر لمدة قدرها خمسة أيام، والتي تهدف إلى اختبار تصميمات بدلات فضاء جديدة وإجراء أول عملية سير خاصة في الفضاء.

ويتكون الطاقم من رجل أعمال ملياردير وطيار مقاتل عسكري متقاعد وموظفين من شركة الفضاء، وانطلق الطاقم من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا في فلوريدا نحو الساعة 12:23 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ووصلت الكبسولة إلى مدارها بعد نحو تسع دقائق ونصف، وبدأ أفراد الطاقم بالالتفاف حول دمية عندما أصبح السقوط الحر – الجاذبية الصفرية – واضحًا.

وانفصلت Crew Dragon عن صندوق دعمها بعد ذلك بثلاث دقائق، وكشفت الكاميرات الموجودة على متنها عن منظر الكبسولة فوق الأرض المضاءة بأشعة الشمس.

وقال مدير الإطلاق في سبيس إكس، فرانك ميسينا، لطاقم الكبسولة: “عندما تنظر نحو نجم الشمال، تذكر أن شجاعتك تضيء الخريطة للمستكشفين في المستقبل. نثق بمهاراتكم وشجاعتكم وعملكم الجماعي لتنفيذ المهمة التي تنتظرنا”.

وهبط معزز صاروخ فالكون 9 التابع للمهمة بسلام على منصة بحرية. وتُعد هذه خامس مهمة خاصة لكبسولة Crew Dragon وأكثرها خطورة حتى الآن.

ومن المفترض أن تستقر الكبسولة في مدار بيضوي، وتمر بالقرب من الأرض على مسافة قدرها 190 كم وعلى مسافة قدرها 1400 كم، وهي أبعد مسافة يخوضها أي إنسان منذ نهاية برنامج أبولو القمري الأمريكي في عام 1972.

وتأجلت محاولة الإطلاق في الشهر الماضي قبل ساعات من الإقلاع بسبب تسرب صغير لغاز الهيليوم في المعدات الأرضية على منصة الإطلاق التابعة لشركة سبيس إكس.

وأصلحت سبيس إكس التسرب، مع أن الجهات التنظيمية الأمريكية أوقفت إطلاق صاروخ فالكون 9 التابع للشركة بسبب الفشل في استعادة المعزز أثناء مهمة غير ذات صلة، مما أدى إلى تأخير إطلاق بولاريس داون.

وفي الماضي، سار في الفضاء رواد الفضاء الحكوميين الممولين والمدربين تدريبًا عاليًا. وكان هناك ما يقرب من 270 شخصًا على متن محطة الفضاء الدولية ISS منذ إنشائها في عام 2000، و 16 من رواد الفضاء الصينيين على محطة الفضاء تيانجونج.

ويخطط الطاقم للسير في الفضاء في اليوم الثالث من المهمة على ارتفاع قدره 700 كم، ومن المفترض أن تتم عملية السير لمدة قدرها 20 دقيقة.

كما من المفترض أن تزيل الكبسولة الضغط من مقصورتها بالكامل ببطء، ويعتمد رواد الفضاء الأربعة على بدلاتهم الفضائية النحيفة التي صممتها سبيس إكس للحصول على الأكسجين.

ويمول جاريد إسحاقمان مهمة بولاريس داون، كما فعل في رحلته Inspiration4 مع سبيس إكس في عام 2021. وينضم إليه سكوت بوتيت وسارة جيليس وآنا مينون.

وعند السير في الفضاء، من المفترض أن يخرج إسحاقمان وجيليس من المركبة الفضائية مربوطين بخط أكسجين في حين يبقى بوتيت ومينون في المقصورة.

Dragon will initiate a two-day pre-breathe process to prepare the crew for their upcoming spacewalk on Thursday, September 12 pic.twitter.com/xxL2TRV6JX

— SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024