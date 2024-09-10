“دبي للسلع المتعددة” يطلق منصة جديدة لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي

افتتح مركز (دبي للسلع المتعددة) اليوم، مركزًا جديدًا للذكاء الاصطناعي، ليكون أحدث منصة ابتكار في دبي، ويهدف المركز إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي تساهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة.

ويقدم المركز منصة عالمية للشركات الناشئة والشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر لها بيئة عمل مثالية ومرافق متطورة. كما يهدف المركز إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

شراكات إستراتيجية:

يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 50 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات من جميع أنحاء العالم. ولتعزيز هذا النمو، أبرم المركز شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل: (Builder.ai)، و(AcceleratorGCC) لتقديم خدمات متكاملة للشركات الناشئة، بدءًا من تطوير التطبيقات وحتى الدخول إلى السوق. كما يقدم المركز منصة مثالية لاختبار الحلول الجديدة والابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة وشركة (AcceleratorGCC) على هامش معرض (إكسباند نورث ستار)، الذي يقام في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل، مسابقة لرواد الأعمال والشركات الناشئة خصصت لها جوائز مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي، بهدف توسيع نطاق استخدام حلول الذكاء الاصطناعي العملية، التي تركز في الاستدامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

The DMCC AI Centre is now open, marking a major leap forward in driving AI innovation. As the leading hub for advanced AI solutions, it’s set to revolutionise the future for our network of almost 25,000 member companies and future members.

Equipped with cutting-edge facilities… pic.twitter.com/soRtAcnRY0 — DMCC (@DMCCAuthority) September 10, 2024

رؤية طموحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي:

أكد المسؤولون في دبي التزام الإمارة بتحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. ويُعدّ افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، إذ سيساهم في صنع بيئة جاذبة للاستثمارات والابتكارات في هذا المجال.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيضيف أكثر من 15 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وانطلاقًا من هذا الزخم الكبير، سيوفر مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة للشركات والمستثمرين والشركاء منظومة متكاملة على مستوى عالمي يمكنهم من خلالها الاستفادة من أفضل الخدمات وحلول الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “ستشمل المكاسب المتحققة جميع الشركات، سواء كانت متخصصة في الذكاء الاصطناعي أو غيره، مما يضمن تحقيق تأثير إيجابي مضاعف في مجتمع الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع الأعمال بصفة عامة”.

ومن جانبه، قال ساشين دِف دوغال، مؤسس ورئيس شركة (Builder.ai): “يتيح لنا التعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مساعدة الشركات من مختلف القطاعات في الاستفادة من الفرص المذهلة التي توفرها هذه التكنولوجيا المتطوّرة والتي تدعم نموّها المستدام وتوسّعها المستمر”.