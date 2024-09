“دبي للسلع المتعددة” يطلق منصة جديدة لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي

افتتح مركز (دبي للسلع المتعددة) اليوم، مركزًا جديدًا للذكاء الاصطناعي، ليكون أحدث منصة ابتكار في دبي، ويهدف المركز إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي تساهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة.

ويقدم المركز منصة عالمية للشركات الناشئة والشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر لها بيئة عمل مثالية ومرافق متطورة. كما يهدف المركز إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 50 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات من جميع أنحاء العالم. ولتعزيز هذا النمو، أبرم المركز شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل: (Builder.ai)، و(AcceleratorGCC) لتقديم خدمات متكاملة للشركات الناشئة، بدءًا من تطوير التطبيقات وحتى الدخول إلى السوق. كما يقدم المركز منصة مثالية لاختبار الحلول الجديدة والابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة وشركة (AcceleratorGCC) على هامش معرض (إكسباند نورث ستار)، الذي يقام في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل، مسابقة لرواد الأعمال والشركات الناشئة خصصت لها جوائز مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي، بهدف توسيع نطاق استخدام حلول الذكاء الاصطناعي العملية، التي تركز في الاستدامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

The DMCC AI Centre is now open, marking a major leap forward in driving AI innovation. As the leading hub for advanced AI solutions, it’s set to revolutionise the future for our network of almost 25,000 member companies and future members.

Equipped with cutting-edge facilities… pic.twitter.com/soRtAcnRY0

— DMCC (@DMCCAuthority) September 10, 2024