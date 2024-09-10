جوجل تسهل تتبع علامات تبويب متصفح كروم

أضافت جوجل بعض المزايا الجديدة إلى كروم بهدف مساعدة المستخدمين في تنظيم علامات تبويب المتصفح وتتبعها عبر كل من أجهزة الحواسيب والأجهزة المحمولة.

وقد يكون من المحبط البحث بين علامات تبويب متعددة مفتوحة للعثور على ما تحتاج إليه. وعلى مدار العام الماضي، ساعدت عملاقة البحث في تسهيل إدارة علامات التبويب وإنجاز المهام، من تجميع علامات التبويب المتشابهة معًا إلى مقارنة العناصر، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت جوجل في تدوينة جديدة طرح مجموعات علامات التبويب عبر متصفح كروم لنظام التشغيل iOS.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الاحتفاظ بالصفحات ذات الصلة معًا في مجموعات مُسمَّاة حسب الطلب.

وبمجرد تحديث كروم، يمكن لمستخدمي آيفون وآيباد الوصول إلى الميزة عن طريق فتح شبكة علامات التبويب والضغط مطولًا على علامة تبويب وتحديد “إضافة علامة تبويب إلى مجموعة جديدة”.

وبمجرد تجميع علامات التبويب معًا، يمكنك إعادة ترتيبها بأي طريقة تريدها وتعيين أسماء وألوان مخصصة لمجموعات علامات التبويب للمساعدة في الحفاظ عليها منظمة وقابلة للتحديد بسهولة.

وتطرح جوجل أيضًا ميزة أخرى، وهي القدرة على مزامنة مجموعات علامات التبويب المحفوظة عبر أجهزة متعددة.

وتساعد هذه الميزة المستخدمين في تتبع أي نشاط جارٍ دون فقدان أي عمل أو علامات تبويب محددة.

وعلى سبيل المثال، إذا بدأ مستخدمو كروم بالتخطيط للإجازة عبر الهاتف، فإن بإمكانهم بعد ذلك تجميع علامات التبويب المفتوحة هذه معًا ومزامنتها تلقائيًا مع حساب الحاسوب المكتبي إذا أرادوا الانتقال إلى شاشة كبيرة. وتقول جوجل إن هذا التحديث سيأتي إلى كروم عبر نظام التشغيل iOS قريبًا.

كما يختبر كروم ميزة تقترح استباقيًا مواقع الويب المفتوحة عبر أجهزة أخرى، مما يقلل من الحاجة إلى وضع إشارة مرجعية عليها.

وتوجه الميزة التجريبية المستخدمين إلى إعادة زيارة صفحات ويب معينة عند فتح علامة تبويب كروم جديدة عبر أندرويد و iOS وأجهزة الحواسيب. وتقول جوجل إنها ستبدأ الاختبار في غضون أسبوعين، مع أنها لم تقدم تاريخًا تقديريًا للتوفّر العام.