ثردز تسهل إرسال رسائل إنستاجرام

تسهل ثردز إرسال الرسائل إلى إنستاجرام مباشرةً من التطبيق، وبغض النظر عن مطالب المستخدمين، لم يطور فريق المنصة بعدُ نظام مراسلة منفصلًا للشبكة الاجتماعية، ويستمر باستخدام نظام مراسلة إنستاجرام.

ونشر باحث التطبيقات أدويث فارما منشورًا يوضح ميزة غير صادرة، وسلط الضوء على زر مراسلة جديد عبر حسابات المستخدمين.

وعند النقر فوق هذا الزر، يمكن للمستخدمين رؤية مربع نص وزر إرسال لإرسال رسالة إلى نظام مراسلة إنستاجرام الخاص بشخص ما بسرعة.

وأكدت ثردز أن هذا كان اختبارًا عامًا مع مجموعة محدودة من المستخدمين، ولم يعد نشطًا بعد الآن.

ويعني هذا أن الشركة قد تجلب بعض المزايا لتسهيل الرسائل مباشرة من ثردز على الأقل.

وفي الوقت الحالي، الخيار الوحيد لإرسال رسالة خاصة إلى مستخدم هو النقر على أيقونة إنستاجرام في حسابه وإرسال رسالة عبر نظام المراسلة في إنستاجرام.

ولا يزال التكامل كبيرًا بين ثردز وإنستاجرام، وهو ليس مثاليًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات خاصة.

كما أن رسائل إنستاجرام المباشرة ليست خيارًا جيدًا للاتصال بشخص ما إذا لم يكن الشخص نشطًا جدًا عبر تلك الشبكة الاجتماعية المعينة.

وتتناقض هذه الخطوة مع منافسيها، إكس وبلوسكاي. ولدى إكس نظام مراسلة مباشرة منذ سنوات.

وتحت قيادة إيلون ماسك، أضافت المنصة مزايا جديدة، مثل القدرة على تحرير الرسائل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أضافت بلوسكاي منتج المراسلة المباشرة، وتخطط أيضًا لإضافة دعم التشفير من طرف إلى طرف في المستقبل.

ولا تحتوي منصة ماستادون على نظام مراسلة مخصص، مع أنه يمكنك نشر منشور قد يكون مرئيًا فقط للأشخاص المذكورين.

ولا تركز ثردز على إنشاء نظام مراسلة منفصل، وقال رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، في الماضي إنه قد يكون من الممكن إنشاء نظام مراسلة منفصل إذا لم يكن نظام المراسلة المتكامل مع إنستاجرام مفيدًا.

وفي رسالته، أشار موسيري إلى عملية التفكير في نظام المراسلة مع حصولك على سلسلتي رسائل متكررتين مع كل صديق من أصدقائك بالمعرفات نفسها في تطبيقين مختلفين.

ولا يزال لدى بعض الأشخاص جداول زمنية مختلفة تمامًا مع رسمين بيانيين اجتماعيين منفصلين وبعض التداخل.

Post by @varma.adwaith View on Threads