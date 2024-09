انطلاق النسخة الأولى من “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” غدًا بمشاركة 100 دولة

ينظم مجمع (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)، أحد مبادرات مركز دبي المالي العالمي، غدًا النسخة الأولى من (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)، الذي تستمر أعماله على مدار يومي 11، 12 من سبتمبر الجاري في مدينة جميرا، بمشاركة 100 دولة، بهدف تعزيز مكانة دبي ودورها الرائد في الاقتصاد الرقمي العالمي ومجالات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس تنظيم هذا الحدث العالمي في دبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، وتأكيد تصدرها للمشهد التقني في المنطقة، ومكانتها كمركز محوري للتكنولوجيا والابتكار، والوصول بها إلى الريادة العالمية كشريك رئيس في إيجاد وتبني حلول مبتكرة تسخر التكنولوجيا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات.

كما يبرز تنظيم الحدث سعي دبي الدؤوب نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في دفع جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، والاستفادة من تلك الإمكانات في تحقيق الطموحات والأهداف الكبيرة التي حددتها دبي لاقتصادها خلال المرحلة المقبلة.

تستضيف النسخة الأولى من المهرجان ما يزيد على 6,000 مشارك ونحو 500 مستثمر و100 جهة عارضة من حول العالم، بحضور نخبة من أبرز صناع القرار وقادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف الإمكانيات التجارية للذكاء الاصطناعي، وسبل توسيع نطاقها، والاستفادة منها في دعم جهود التنمية المستدامة، لاسيما في سياقها الاقتصادي، في حين يسعى المهرجان إلى استقطاب أكثر من 30,000 مشارك سنويًا خلال دوراته المقبلة.

One Festival, Multiple Events.

From FutureTech Dialogues and Workshops by Google Cloud & Microsoft to Networking Events and the FutureTech World Cup, it's all happening here!

🎟️ Book Tickets: https://t.co/yXsZMjjAn0#DubaiAIWeb3 #TechInnovation #FutureTech pic.twitter.com/Gv8fiL6snB

