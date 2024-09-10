انطلاق النسخة الأولى من “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” غدًا بمشاركة 100 دولة

ينظم مجمع (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)، أحد مبادرات مركز دبي المالي العالمي، غدًا النسخة الأولى من (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)، الذي تستمر أعماله على مدار يومي 11، 12 من سبتمبر الجاري في مدينة جميرا، بمشاركة 100 دولة، بهدف تعزيز مكانة دبي ودورها الرائد في الاقتصاد الرقمي العالمي ومجالات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس تنظيم هذا الحدث العالمي في دبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، وتأكيد تصدرها للمشهد التقني في المنطقة، ومكانتها كمركز محوري للتكنولوجيا والابتكار، والوصول بها إلى الريادة العالمية كشريك رئيس في إيجاد وتبني حلول مبتكرة تسخر التكنولوجيا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات.

كما يبرز تنظيم الحدث سعي دبي الدؤوب نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في دفع جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، والاستفادة من تلك الإمكانات في تحقيق الطموحات والأهداف الكبيرة التي حددتها دبي لاقتصادها خلال المرحلة المقبلة.

مشاركة عالمية واسعة:

تستضيف النسخة الأولى من المهرجان ما يزيد على 6,000 مشارك ونحو 500 مستثمر و100 جهة عارضة من حول العالم، بحضور نخبة من أبرز صناع القرار وقادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف الإمكانيات التجارية للذكاء الاصطناعي، وسبل توسيع نطاقها، والاستفادة منها في دعم جهود التنمية المستدامة، لاسيما في سياقها الاقتصادي، في حين يسعى المهرجان إلى استقطاب أكثر من 30,000 مشارك سنويًا خلال دوراته المقبلة.

One Festival, Multiple Events. From FutureTech Dialogues and Workshops by Google Cloud & Microsoft to Networking Events and the FutureTech World Cup, it's all happening here! 🎟️ Book Tickets: https://t.co/yXsZMjjAn0#DubaiAIWeb3 #TechInnovation #FutureTech pic.twitter.com/Gv8fiL6snB — Dubai AI & Web3 Festival (@DubaiAIWeb3Fest) September 10, 2024

حوارات تكنولوجيا المستقبل:

صيغت أجندة النسخة الأولى من (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)، لتضم سلسلة من (حوارات تكنولوجيا المستقبل)، التي سيشارك فيها عدد من كبار قادة التكنولوجيا والمستثمرين والجهات التنظيمية.

وتدور الموضوعات الرئيسية للمهرجان حول تمكين الاقتصادات الرقمية وتعزيز الابتكار، في حين تركز الجلسات الرئيسية في دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوجهات التمويلية.

وسيضم المهرجان ممثلين عن أكثر من 20 شركة مليارية عالمية (يونيكورن) إضافة إلى ممثلي 20 وزارة وهيئة حكومية و20 شركة عالمية مرموقة، و20 شركة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “تدرك دبي دور الابتكار في تعزيز مكانتها كواحدة من مراكز التكنولوجيا الرائدة عالمياً. ويكشف (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3) كيف أصبحت هذه التكنولوجيا عاملًا مهمًا في إعادة تشكيل الخدمات التقليدية، كما يؤكد المهرجان دور مركز دبي المالي العالمي ومجمع (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي) في جعل دبي قوة دافعة نحو تسريع التبني العالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”.

مسابقة كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل:

ستشمل أجندة المهرجان أيضًا مسابقة (كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل)، التي تهدف إلى عرض حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة، وتعزيز مكانة دبي مركزًا جديدًا للجيل الجديد من التطور التكنولوجي.

وتُعدّ مسابقة (كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل) مسابقة مخصصة للشركات الناشئة يستضيفها (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)، وينظمها (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)، وشركة (تريسكون).

وشهدت نتيجة التصفيات الأولية المؤهلة للمسابقة، التي أقيمت خلال اجتماعات (حوارات تكنولوجيا المستقبل)، وصول كل من (مومينت) و(نيتل إس. آر. أو.) و(أوربي إيه إل) إلى قائمة أفضل ثلاث شركات ناشئة أكدت مشاركتها ضمن نهائيات (كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل). وحلّت بعدها شركات (ناش فينتك إكس)، و(وبلاتا)، و(سيكيور بلينك) من التصفيات المؤهلة الثانية.

وعلاوة على تقديم أفكارها أمام مجموعة عالمية من المستثمرين، ستحصل الشركة الفائزة في مسابقة الشركات الناشئة على دعم للحصول على الترخيص من (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)، وكذلك الحصول على التوجيه والإرشاد من خبراء القطاع، وإبراز العلامة التجارية عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز مسيرة النجاح من خلال عقد الشراكات الإستراتيجية.

وبالإضافة إلى (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)، يُعدّ (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3) ثاني مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي ضمن إطار خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي (DUB.AI)، التي أُطلقت آخرًا بهدف تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي من قبل كافة القطاعات الحيوية ذات الصلة.