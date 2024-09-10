إطلاق تحديث جديد لتطبيق “جيس شات” لتعزيز مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية

أطلقت شركة (إنسبشن) Inception، التابعة لمجموعة (G42) الإماراتية، اليوم، تحديثًا شاملًا لتطبيقها (جيس شات) Jais Chat، بهدف جعل التطبيق أكثر ذكاءً وقدرة على فهم اللغة العربية وتوليدها بنحو أفضل، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر سلاسة وفعالية.

ويتضمن التحديث الجديد إضافة نموذجي الذكاء الاصطناعي (جيس70B)، و(K2-Diamond-Chat)، بالإضافة إلى دعم المحتوى الصوتي باللغة العربية، وبذلك يرتفع عدد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجودة في التطبيق إلى ثلاثة نماذج، أصغرها نموذج (جيس 30B).

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركتين إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين الناطقين باللغة العربية.

نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في (جيس شات):

تطبيق (جيس شات) Jais Chat، وهو عبارة عن روبوت دردشة سهل الاستخدام، يتوفر لنحو 400 مليون مستخدم ناطق باللغة العربية حول العالم، وقد طورته الشركة لتلبية طلب إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتزايد في المنطقة.

ويشهد تطبيق (جيس شات) تطورًا مستمرًا، إذ وصل عدد النماذج فيه إلى ثلاثة نماذج لغوية كبيرة، وهي:

نموذج (جيس 30B): الذي يحتوي على 30 مليار بارامتر ويتميز بسرعة استجابته في تقديم الإجابات وتوليد البيانات.

الذي يحتوي على 30 مليار بارامتر ويتميز بسرعة استجابته في تقديم الإجابات وتوليد البيانات. نموذج (جيس70B) : الذي يتكون من 70 مليار بارامتر، والذى أُطلق كجزء من 20 نموذجًا آخر من نماذج جيس وهو يتميز بقوة عالية في توليد إجابات دقيقة ومناسبة حسب السياق المطلوب.

الذي يتكون من 70 مليار بارامتر، والذى أُطلق كجزء من 20 نموذجًا آخر من نماذج جيس وهو يتميز بقوة عالية في توليد إجابات دقيقة ومناسبة حسب السياق المطلوب. نموذج (K2-Diamond-Chat): وهو مصمم لتسهيل تَعامل المستخدمين مع المسائل والرموز الرياضية المعقدة، كتبسيط صياغة المعادلات الجبرية، وحسابات التفاضل، مما يجعله أداة قيمة للطلاب والباحثين.

كما يوفر التحديث الجديد لتطبيق (جيس شات) خدمة تحويل الكلام الصوتي العربي من مختلف اللهجات إلى نص مكتوب، وكذلك تحويل النص المكتوب إلى كلام طبيعي.

وتعليقًا على ذلك، قال أندرو جاكسون، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة (إنسبشن): “تسعى الشركة إلى تقديم حلول تقنية واسعة النطاق ومتطورة تخدم المجتمع الناطق بالعربية، ولذلك أطلقنا نموذج (جيس70B) المتقدم لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الساعين إلى الاستفادة من القدرات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي في هواتفهم وحواسيبهم المحمولة، ليكون مناسبًا للاستخدام الصوتي أو المكتوب، وفي أي مكان سواء في العمل أو المدرسة”.

وأضاف: “تركز شراكتنا مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج لغوية تناسب العديد من التخصصات، فمن خلال الجمع بين خبرتنا في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التطبيقي سنتمكن من تطوير منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي تُبسّط العمليات المعتمدة على البيانات في العديد من قطاعات الأعمال والمجالات المختلفة، وسنواصل تطوير (جيس) الذي يُعدّ النموذج اللغوي الكبير الرائد للدول الناطقة باللغة العربية لضمان بقاء نماذجنا في طليعة الابتكار الذي يقدم الجودة والأداء”.

ومن جانبه، قال إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: “يُعدّ تحديث (جيس شات)، الذي أُطلق اليوم علامة فارقة في مهمتنا نحو تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تعود بالنفع على المجتمع، ومن خلال شراكتنا مع شركة (إنسبشن)، سنعمل بشكل وثيق على أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء نماذج لغوية مبتكرة ذات تأثير كبير”.