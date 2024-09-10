أهم التحديثات الجديدة في كاميرا هواتف آيفون 16 برو

كشفت شركة آبل أمس عن مجموعة هواتف آيفون 16 في حدث It’s Glowtime، وتأتي المجموعة كاملة مع معالجات جديدة، وألوان جديدة ومجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence. بالإضافة إلى ذلك، حصلت هواتف آيفون 16 برو على مجموعة متنوعة من الترقيات في الكاميرا، التي ستعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي بنحو كبير.

إليك أهم التحديثات التي حصلت عليها كاميرا هواتف آيفون 16 برو:

1- مستشعر سريع للكاميرا الرئيسية:

تحتفظ كاميرا هواتف آيفون 16 برو الرئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مثل الطرز السابقة، لكن آبل تعد باستجابة أسرع من المستشعر، مما يقلل من التأخير بين الضغط على الغالق والتقاط الصورة، وهذا يساعد في الحصول على صور أكثر وضوحًا عند التقاط صور لأجسام سريعة الحركة.

2- كاميرا فائقة الاتساع عالية الدقة:

حصلت الكاميرا الفائقة الاتساع على ترقية كبيرة، فقد أصبحت دقتها 48 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل مما يوفر الكثير من التفاصيل للمناظر الطبيعية التي تلتقطها بزاوية واسعة.

وتحتوي هذه الكاميرا على مستشعر رباعي البكسلات أكثر تطورًا من المستشعرات السابقة لالتقاط صور فائقة الوضوح بتنسيقي ProRAW و HEIF مع دعم التركيز التلقائي.

3- زر مادي جديد للتحكم في الكاميرا:

تحتوي جميع هواتف سلسلة iPhone 16 على زر كاميرا مادي جديد يساعد على التحكم في الكاميرا، ويقع هذا الزر على جانب الهاتف، وعند النقر عليه نقرة واحدة تُفعَّل الكاميرا ويمكنك النقر مرة أخرى لالتقاط صورة أو الضغط مطولًا لتسجيل مقطع فيديو.

يمكنك أيضًا النقر عليه قليلًا لتغيير التركيز في أثناء التصوير، كما يمكنك التمرير فوقه للتكبير أو التصغير.

4- تعزيز جودة مقاطع الفيديو:

تدعم كاميرا هواتف iPhone 16 Pro تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية. وأما الطرز السابقة فهي قادرة على تسجيل مقاطع الفيديو بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية عند دقة قدرها 1080 بكسلًا.

وبفضل هذه المزية‏، تنقل كاميرا هواتف آيفون 16 برو تجربة تصوير الفيديو إلى مستوى جديد كليًا، فهذه المزية تساعد في تسجيل مقاطع فيديو احترافية تتمتع بوضوح غير مسبوق مع أعلى معدل إطارات في هواتف آيفون.

5- مزايا أخرى:

أضافت آبل العديد من المزايا الأخرى المتقدمة إلى كاميرا هواتف آيفون 16 برو لتعزيز تجربة التصوير، وأبرزها: مزية “In-Frame Mix” لعزل صوت الشخص الموجود أمام الكاميرا، ومزية “Cinematic Mix” لجعل تجربة الصوت سينمائية، إذ يكون الصوت الأمامي واضحًا والأصوات المحيطة في الخلفية أقل وضوحًا.

ما التحديثات الأخرى التي حصلت عليها هواتف آيفون 16 برو؟

بالإضافة إلى التحديثات المميزة في الكاميرات التي حصلت عليها هواتف آيفون 16 برو، تأتي هذه الهواتف مع تحسينات جديدة أخرى، أبرزها:

تعمل بمعالج A18 Pro الأحدث من آبل الذي يُشغّل مزايا الذكاء الاصطناعي، ويتمتع بكفاءة عالية يتفوق بها على جميع معالجات آبل السابقة.

تدعم الشحن اللاسلكي عبر تقنية MagSafe بسرعة تصل إلى 25 واطًا عند استخدام شواحن مناسبة بقوة قدرها 30 واطًا، ويسمح ذلك بشحن البطارية لاسلكيًا حتى 50% في غضون 30 دقيقة.

يتمتع هاتف آيفون 16 برو ماكس الجديد بأطول عمر بطارية في تاريخ هواتف آيفون، إذ يوفر حتى 33 ساعة متواصلة من تشغيل الفيديو، وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرتها الشركة.

تأتي مع شاشات كبيرة؛ إذ يضم هاتف آيفون 16 برو شاشة يبلغ قياسها 6.3 بوصات، ويضم هاتف آيفون 16 برو ماكس شاشة يبلغ قياسها 6.9 بوصات وهي أكبر شاشة في تاريخ هواتف آيفون منذ إطلاقها، كما أن الحافات حول الشاشة هي الأنحف مقارنةً بأي هاتف آيفون آخر.