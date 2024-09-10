أبرز الفروق بين هاتفي آيفون 16 وآيفون 15

أعلنت شركة آبل أمس سلسلة هواتف آيفون 16 التي تتضمن أربعة هواتف، هي: آيفون 16 وآيفون 16 بلس وآيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس. وتأتي الهواتف الأربعة مع تحديثات متعددة وأبرزها: إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence وزر مادي جديد للتحكم في الكاميرا.

في هذا المقال سنتحدث عن هاتف آيفون 16 الأساسي، ونذكر أبرز الفروق بينه وبين هاتف آيفون 15 الذي صدر العام الماضي:

1- يحتوي هاتف آيفون 16 على أزرار مادية جديدة:

تضمنت طرز iPhone 15 Pro زر Action الجديد كليًا في عام 2023، لكنه لم يعد حصريًا لطرز Pro مع مجموعة iPhone 16. ففي هذا العام، تتميز المجموعة بأكملها بزر Action، بالإضافة إلى ذلك، أضافت آبل إلى جميع هواتف آيفون 16 زر Capture Control الجديد الذي يساعد في التحكم في الكاميرا. وعند النقر عليه يمكنك تغيير التركيز، وأما عند الضغط بقوة عليه فيمكنك التقاط صورة.

ونظرًا إلى أن هذا الزر يعمل باللمس، يمكنك أيضًا التمرير فوقه إلى الجهة اليسرى وإلى الجهة اليمنى للتكبير والتصغير دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

لا يحتوي iPhone 15 على أي من هذه الأزرار المادية الجديدة، ويحتوي هذا الهاتف على مفتاح تفعيل الوضع الصامت فقط.

2- يحتوي آيفون 16 على معالج جديد وقوي:

في العامين الماضيين، اختارت آبل معالجات مختلفة لطرز آيفون العادية وطرز برو. فقد حصل iPhone 15 على معالج A16 Bionic الخاص بهاتف iPhone 14 Pro، وأما هواتف iPhone 15 Pro فتعمل بمعالج A17 Pro الأسرع والأكثر قوة والجديد كليًا في ذلك الوقت.

لكن في هذا العام اختلف الأمر مع هواتف iPhone 16؛ فقد اختارت آبل معالج A18 للمجموعة بأكملها، لكن بإصدارين مختلفين قليلًا؛ إذ تعمل طرز Pro بمعالج A18 Pro الأقوى قليلًا من معالج A18 الذي يعمل به آيفون 16 وآيفون 16 بلس.

هذا يعني أيضًا أن هناك فجوة كبيرة في الأداء بين هاتفي iPhone 15 و iPhone 16، مما يشير إلى أن iPhone 16 سيكون أقوى بكثير من iPhone 15، وهذا ما أكدته آبل بالفعل في حدثها، فقد أشارت إلى أن معالج A18 يأتي مع زيادة بنسبة تبلغ 30% في سرعة وحدة المعالجة المركزية وزيادة بنسبة تبلغ 40% في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنةً بمعالج A16 Bionic.

3- يدعم هاتف آيفون 16 مزايا Apple Intelligence:

كشفت آبل أول مرة عن نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في مؤتمر WWDC، ويقدم هذا النظام مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي المعززة لتجربة استخدام هواتف آيفون الجديدة، إذ يتضمن هذا النظام مزايا تسمح بتحرير الصور باحترافية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وإمكانية إنشاء الرموز التعبيرية المخصصة التي يطلق عليها Genmoji، بالإضافة إلى التكامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل روبوت ChatGPT من OpenAI.

لا يتوفر Apple Intelligence في iPhone 15 العادي، بل يتوفر في طرز Pro فقط. وهذا لا ينطبق على مجموعة iPhone 16، إذ يمكن للمجموعة بأكملها تشغيل Apple Intelligence بفضل المعالج الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن Apple Intelligence سيكون متاحًا في الولايات المتحدة فقط في الوقت الحالي، وسيصل تدريجيًا إلى جميع مستخدمي طرز آيفون المتوافقة في وقت لاحق.

4- يأتي آيفون 16 مع تصميم جديد للكاميرا الخلفية:

مع أنه لا توجد الكثير من التغييرات في المواصفات الأساسية للكاميرا الخلفية في هاتف iPhone 16 مقارنة بالطراز السابق، فإن iPhone 16 يتميز بتصميم جديد للكاميرا الخلفية يشبه تصميم الكاميرا الخلفية في هاتف iPhone X.

السبب وراء التغيير في التصميم غير تقديم مظهر جديد مقارنةً بجهاز iPhone 15، هو التقاط فيديو مكاني بسهولة باستخدام كلتا الكاميرتين لإنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد مثالي للعرض على نظارات الواقع الافتراضي مثل: نظارة Apple Vision.

5- السعر:

هاتف iPhone 16 متاح الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا، وسيطلق رسميًا في الأسواق في تاريخ 20 من سبتمبر. وأما هاتف iPhone 15 فيُباع بسعر يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

يأتي iPhone 16 مع تحسينات مميزة مقارنة بالإصدار السابق، وتشمل: زر Action الجديد وزر Capture Control، كما يتضمن مزايا Apple Intelligence.

ومع ذلك، إذا كانت هذه المزايا غير مهمة لك، فقد لا تكون هناك حاجة للترقية خاصة إذا كنت تستخدم هاتف آيفون 15 بالفعل، وأما إذا كنت تخطط لشراء هاتف آيفون أول مرة فاختر هاتف آيفون 16.