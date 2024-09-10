آبل توقف بيع هواتف آيفون 13 وآيفون 15 برو

أوقفت شركة آبل بيع بعض إصدارات هواتف آيفون القديمة بعد إعلان سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة.

ولم تعد الشركة تبيع هاتف آيفون 13، بالإضافة إلى هاتفي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، إذ حل محلهما هاتفا آيفون 16 وآيفون 16 برو ماكس الجديدان.

وما زالت آبل تبيع هاتف آيفون SE وهو الإصدار الأقل ثمنًا من بين هواتف آيفون، في حين خفّضت الشركة أسعار إصداري آيفون 14 وآيفون 14 بلس بقيمة قدرها 100 دولارٍ أمريكي عمّا كانت عليه سابقًا.

وتتوفر هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس بسعر أقل بمئة دولارٍ أمريكي عن إصدارات آيفون 16 وآيفون 16 بلس.

وبذلك يبدأ سعر هاتف آيفون 14 من 600 دولارٍ أمريكي، وهاتف آيفون 14 بلس من 700 دولارٍ أمريكي، وهاتف آيفون 15 من 700 دولارٍ أمريكي، وهاتف آيفون 15 بلس من 800 دولارٍ أمريكي.

وتتراوح الأسعار المبدئية لهواتف آيفون 16 الجديدة بين 800 و 1200 دولارٍ أمريكي وفقًا لكل إصدار على حدة، وتزيد الأسعار بزيادة السعة التخزينية.

ومع أن آبل أوقفت بيع بعض الإصدارات، فإنها قد تظل متاحة في بعض المتاجر لمدة من الوقت قبل نفاد مخزونها.

ومن الجدير بالذكر أن خطوة إيقاف البيع هي سياسة تقليدية في آبل مع إطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزتها، ولا يعني ذلك توقف الدعم الفني أو البرمجي لتلك الهواتف بأي حال، إذ ستظل آبل مستمرة بإرسال التحديثات وتقديم الدعم والصيانة لها، كما يظل الضمان الخاص بها ساريًا لمدة قدرها عام من تاريخ الشراء.