آبل توقف أغطية FineWoven لهواتف آيفون

أوقفت آبل استخدام مادة FineWoven التي لم تلقَ استحسان المستخدمين، دون تقديم أغطية جديدة تستخدم هذه المادة الشبيهة بالجلد لهواتف آيفون 16 الجديدة.

وأزالت الشركة الأغطية المصنوعة من FineWoven لهواتف آيفون القديمة من موقعها الإلكتروني، مع استمرار توفر إصدارات محدودة منها مثل محفظة MagSafe، وحلقة مفاتيح AirTag، وسوار لساعة آبل.

وخلال حدثها الأخير لإعلان سلسلة هواتف آيفون 16، خصصت آبل بعض الوقت للترويج لأغطيتها الجديدة التي تُعرف باسم Clear Case والمزودة بتقنية MagSafe. ومع ذلك، لا تُعد تلك الأغطية بديلًا مباشرًا للأغطية السابقة.

وكانت آبل قد روّجت لمنتجات FineWoven على أنها منتجات صديقة للبيئة، إذ إن لها بصمة كربونية أقل بكثير من المواد الجلدية التي تخلّت عنها الشركة كجزء من جهودها المرتبطة بالحفاظ على البيئة، وهي بالأساس لها “نسيج قطني متين”، ومصنوعة من البوليستر المعاد تدويره بنسبة كبيرة، وفقًا لما ذكرته الشركة في وقتٍ سابق.

ومع ذلك، قوبلت مادة FineWoven بردود فعل سلبية، ونصح المستخدمون والمراجعون بعدم شرائها لأسباب متعددة، منها سهولة تعرضها للخدوش وتكوين البقع، إلى جانب أنها لم تكن مريحة لمعظم المستخدمين.

وأما متجر أمازون الإلكتروني فقد أضاف علامة تشير إلى تكرار عمليات الإرجاع على أغطية آيفون المصنوعة من FineWoven.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن آبل ألغت طلبات تصنيع جديدة لتلك الأغطية، وكان يُفترض أنها ستَطرح بديلًا مناسبًا يحل محلها.