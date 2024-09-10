آبل تعلن ميزة الذكاء البصري لمنافسة “عدسة جوجل”

أعلنت شركة آبل ميزة جديدة تحمل اسم “الذكاء البصري Visual Intelligence” مع إطلاق سلسلة هواتف آيفون 16، وهي تبدو منافسة لأداة “عدسة جوجل Google Lens”.

وكشفت الشركة عن هذه الميزة خلال حدثها الإعلامي الأخير، وتهدف تلك الميزة إلى مساعدة المستخدمين على التفاعل بطرق أكثر ذكاءً مع العالم من حولهم.

وتُفعّل تلك الميزة الجديدة من خلال زر جديد حساس للمس على الجانب الأيمن من هواتف آيفون 16 يُسمى “التحكم في الكاميرا”، ويمكن لميزة الذكاء البصري تعرّف الأشياء في محيط المستخدم وتقديم معلومات وتوفير خيارات استنادًا إلى ما يشير إليه المستخدم عبر الكاميرا.

وعلى سبيل المثال: عند توجيه الكاميرا نحو مطعم، ستُعرض القوائم وساعات العمل والتقييمات، وعند تصوير منشور لحدث أو مناسبة ما سوف يتمكن المستخدم من إضافة الموعد مباشرةً إلى التقويم، كما يمكن تعرّف الحيوانات أو البحث عن منتج ما عبر الإنترنت.

وفي وقتٍ لاحق من هذا العام، سيتح زر “التحكم في الكاميرا” الوصول إلى أدوات خارجية متخصصة في مجالات محددة، وفقًا لما ذكرته آبل في بيانها الصحفي. على سبيل المثال: سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من محرك بحث جوجل للبحث عن المنتجات أو استخدام ChatGPT للإجابة عن الأسئلة وحل المشكلات، مع الحفاظ على التحكم الكامل في الوصول إلى هذه الأدوات والبيانات التي تُشارك معها.

وأكدّت آبل أن هذه الميزة مصممة مع مراعاة الخصوصية، إذ إن الشركة لا تصل إلى تفاصيل ما يبحث عنه المستخدمون عبرها.

وتؤكد آبل أن ميزة “الذكاء البصري” تحافظ على خصوصية المستخدمين من خلال معالجة البيانات على الجهاز نفسه، مما يضمن عدم معرفة الشركة بنشاط المستخدم.

وتُضاف ميزة الذكاء البصري إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى من آبل التي ستكون موجودة في هواتف آيفون 16، والتي يُطلق عليها اسم Apple Intelligence.