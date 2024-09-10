آبل تعلن موعد إطلاق نظام iOS 18 الجديد

أعلنت آبل رسميًا أنها بصدد إطلاق الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها لمختلف أجهزتها يوم السادس عشر من سبتمبر الجاري، وذلك خلال حدث إعلان هواتف آيفون 16 الجديدة.

وستصدر آبل نظام iOS 18 الجديد لهواتف آيفون XR و XS و XS ماكس، بالإضافة إلى الإصدارات الحديثة كهواتف آيفون 11 و 12 و 13 و 14 و 15، وكذلك الإصدارات الرخيصة كالجيل الثاني من هاتف آيفون SE فما أحدث. وأما هواتف آيفون 16 الجديدة فسوف تأتي مُحملة بنظام iOS 18 افتراضيًا.

ومن المقرر أن تكون كافة هواتف آيفون التي تعمل حاليًا بنظام iOS 17 مؤهلة للترقية إلى نظام iOS 18 الجديد، لكن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل ستكون متاحة فقط في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بجانب هواتف آيفون 16، وفقًا لما أعلنته آبل.

ومن المنتظر أيضًا إطلاق نظام iPadOS 18 لكافة أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 17 الحالي ما عدا الجيل السادس من جهاز آيباد الأساسي الذي صدر عام 2018.

وبالإضافة إلى نظام iOS 18 و iPadOS 18، تستعد آبل أيضًا لإطلاق نظام watch OS 11 لساعاتها الذكية، ونظام macOS Sequoia لحواسيب ماك، ونظام tvOS 18 لأجهزة التلفاز، ونظام visionOS 2 لنظارتها الذكية في الموعد نفسه.

وأطلقت آبل النسخ التجريبية الأخيرة من أنظمتها المختلفة للمطورين لإضافة التحسينات الأخيرة قبل الإطلاق النهائي مساء يوم الاثنين المقبل.