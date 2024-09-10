آبل تعتزم بدء إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي في أكتوبر المقبل

أعلنت شركة آبل أنها تنوي إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للجمهور بدايةً من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما جاء في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي.

ومن المنتظر أن تأتي الدفعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Apple Intelligence مع التحديثات الفرعية القادمة للأجهزة المؤهلة، ومنها تحديث iOS 18.1 لهواتف آيفون، و iPadOS 18.1 لأجهزة آيباد، و macOS Sequoia 15.1 لحواسيب ماك

وستضيف هذه التحديثات مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس وكافة إصدارات آيفون 16 الجديدة، ولن تكون متاحة في غيرها من إصدارات آيفون، كما ستكون متاحة في أجهزة آيباد وحواسيب ماك التي تعمل بمعالجات M1 فما أحدث.

وتشمل مزايا الذكاء الاصطناعي التي سوف يحصل عليها مستخدمو أجهزة آبل أدوات الكتابة وتوليد النصوص وتلخيصها والتدقيق اللغوي وتحسين الأسلوب، وتحسين قدرات المساعد الشخصي سيري في فهم اللغة الطبيعية وتنفيذ المهام، وإمكانية تسجيل المكالمات الهاتفية وتفريغها نصيًا وتلخيصها، وأداة إزالة العناصر غير المرغوبة من الصور بسرعة، والبحث عن الصور باللغة الطبيعية، وتلخيص الإشعارات وتحسين إدارتها، واقتراح الردود في الرسائل، وغيرها.

وستكون مزايا Apple Intelligence متاحة في البداية فقط عند ضبط الجهاز والمساعد الشخصي سيري على اللغة الإنجليزية، وستحمل هذه المزايا علامة “تجريبية Beta” حتى في الإصدارات النهائية من التحديثات التي ستصدر الشهر المقبل.

وأشارت آبل إلى أنها تنوي إضافة دعم لغات إضافية بحلول العام المقبل، ومنها الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية، ولم تذكر الشركة شيئًا حول اللغة العربية في الوقت الحالي.