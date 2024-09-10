آبل تطرح ساعة Apple Watch Ultra 2 بنسخة سوداء اللون

أعلنت آبل إضافات جديدة لساعة Apple Watch Ultra 2 تضمنت إصدارًا جديدًا باللون الأسود اللامع وسوارًا جديدًا من التيتانيوم.

وتأتي ساعة ‌Apple Watch Ultra 2‌ الآن باللون الأسود اللامع “Satin Black”، إلى جانب الإصدار الحالي المصنوع من التيتانيوم الطبيعي، ويتميز الطلاء الأسود بطبقة من الكربون تشبه الألماس، مما يعزز مقاومته للخدوش ويزيد متانته.

وإلى جانب اللون الجديد، قدّمت آبل سوارًا جديدًا من التيتانيوم يُسمى “Milanese Loop” مخصصًا لساعة Apple Watch Ultra، وقد صُمم للأنشطة المائية أو ملاءمة الملابس للمهتمين بالأناقة.

ويتميز السوار بخفة وزنه ومقاومته للتآكل، وهو مصنوع من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران، ويأتي بتصميم يشبه النسيج مع مشبك مزدوج للإقفال، ويتوفر بلون التيتانيوم الطبيعي الأقرب إلى اللون الفضي واللون الأسود اللامع.

ووسّعت آبل شراكتها مع شركة Hermès، إذ قدّمت إصدارًا جديدًا باسم Apple Watch Hermès Ultra 2، ويتميز هذا الإصدار بمشبك من التيتانيوم وواجهة خاصة، مع سوار “En Mer” الجديد المصنوع من نسيج عالي الكثافة، مما يوفر المتانة للرياضات المائية مع الحفاظ على المظهر الفاخر.

وتأتي ساعة ‌Apple Watch Ultra 2‌ مع مجموعة من المزايا الجديدة في نظام watchOS 11، ومنها إشعارات انقطاع النفس في أثناء النوم، وتطبيق “Vitals” لتتبع مؤشرات الصحة، وتطبيق “Tides” لتتبع الأنشطة المائية.

وتبيع آبل ساعة Apple Watch Ultra 2 بسعر يبدأ من 800 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر إصدار Hermès من 1400 دولارٍ أمريكي.

وخلال حدثها الأخير، لم تكشف آبل عن الجيل الثالث من ساعة Ultra كما كان متوقعًا، واكتفت الشركة بإطلاق ساعتها الجديدة Apple Watch Series 10.