آبل تضيف مزايا سمعية متطوّرة إلى سماعة AirPods Pro 2

أعلنت شركة آبل أن سماعتها اللاسلكية الرائدة AirPods Pro 2 يمكن استخدامها كجهاز مساعِد على السمع “بجودة طبية”، وفقًا لما جاء في حدثها الإعلامي الأخير.

ولم تحصل آبل بعدُ على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لذلك الاستخدام، لكن الشركة أفادت بأنها تتوقع الحصول على الموافقة “قريبًا”.

وعند تفعيل ميزة مساعد السمع Hearing Aid، سوف تعمل سماعة AirPods Pro 2 على تعزيز بعض الأصوات في الوقت الفعلي، مثل بعض أجزاء الكلام أو الأصوات من البيئة المحيطة.

وتقول آبل إن هذه الميزة ستساعد مرتدي السماعة على سماع محيطهم بنحو أفضل والمشاركة في المحادثات بسهولة أكبر.

وفي سياقٍ متصل، قدّمت آبل اختبارًا معتمدًا للسمع يمكن إجراؤه في المنزل في مدة قدرها خمس دقائق، وسيكون الاختبار متاحًا لمالكي سماعة AirPods Pro 2 مع نظام iOS 18. وسيسمح الاختبار للمستخدمين بفحص حالة سمعهم الحالية، وذلك عبر النقر على شاشة الهاتف الذكي عند سماع سلسلة من النغمات بمستويات صوت وترددات مختلفة.

ويعتمد هذا الاختبار على أبحاث السمع التي أجرتها آبل وطوّرتها باستخدام “بيانات واقعية واسعة النطاق”، وفقًا للشركة.

وبعد إجراء اختبار السمع، سيحصل المستخدم على نتائج في ملف سمع شخصي، وسوف تعتمد ميزة مساعد السمع المذكورة آنفًا على تلك النتائج في تحسين وضوح الصوتيات والأفلام والمكالمات الهاتفية عبر الأجهزة المختلفة عند ارتداء السماعة.

وتُخزّن هذه النتائج في تطبيق الصحة الافتراضي في أجهزة آبل، ويمكن مشاركتها اختياريًا مع مقدمي الرعاية الصحية عند الحاجة إلى ذلك.

وتؤكد آبل أن المستخدمين الذين لا يعانون فقدان السمع يمكنهم أيضًا الاستفادة من تلك المزايا الجديدة في تحسين وضوح الأصوات والمكالمات وفقًا لنتائجهم في أثناء ارتداء السماعة.

وكشفت آبل أيضًا عن ميزة حماية السمع التي تساعد في منع المستخدمين من التعرض للضوضاء المحيطة العالية مع الحفاظ على جودة الصوت الذي يستمعون إليه، وستكون تلك الميزة مُفعّلة افتراضيًا عبر كافة أوضاع الاستماع، مما يجعلها مفيدة في مجموعة متنوعة من البيئات الصاخبة.

وستتوفر المزايا السمعية الجديدة في سماعة AirPods Pro 2 في خريف هذا العام عبر تحديث برمجي، وستكون متاحة في أكثر من 100 دولة حول العالم.