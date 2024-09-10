آبل تضيف زر التحكم في الكاميرا إلى هواتف آيفون 16

أعلنت شركة آبل إضافة زر للتحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16 الجديدة، ويوجد هذا الزر الجديد أسفل زر التشغيل على الجانب الأيمن من الهاتف، وهو يوفر إمكانيات متعددة تُسهم في تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو.

ويتيح زر التحكم في الكاميرا العديد من الوظائف، سواء كان الجهاز في الوضعية الأفقية أو العمودية، ويعتمد الزر على حساس للقوة واللمس لدعم مجموعة من الإيماءات المختلفة.

ومن هذه الإيماءات فتح تطبيق الكاميرا أو أي تطبيق آخر بنقر واحدة، ثم نقرة أخرى لالتقاط صورة، وأما الضغط المطوّل عليه فيجعل الهاتف يبدأ تسجيل الفيديو.

ويمكن بضغطة خفيفة فتح أدوات التحكم مثل التقريب وقفل التركيز والتعريض. وعند النقر مرتين خفيفتين، سوف تُعرض قائمة للوصول إلى خيارات أخرى مثل التعريض أو العمق.

وعند السحب، يمكن للمستخدم التنقل بين خيارات التعديل المتاحة، وتغيير بعض المقاييس في الأدوات المختلفة.

ويتمتع الزر بدعم برمجي عميق يسمح بالتبديل بين وظائف التحكم دون الحاجة إلى الدخول إلى تطبيق الكاميرا وضبط الإعدادات يدويًا.

وسيتمكن المطورون من استخدام زر التحكم في الكاميرا في تطبيقاتهم لضبط الإعدادات، ومنها تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما سيدعم الزر ميزة الذكاء البصري الجديدة Visual Intelligence التي ستُتاح في وقت لاحق من هذا العام، وهي ميزة يمكنها تعرّف الأشياء وعرض معلومات حولها أو البحث عنها عبر الإنترنت.

وسيكون الزر الجديد أيضًا سبيلًا للوصول إلى العديد من الأدوات الخارجية، مثل محرك البحث جوجل أو المساعد الذكي ChatGPT، ويتضمن الزر إعدادات تتيح للمستخدمين تعديل سرعة الضغط المزدوج وحساسية الزر للضغط الخفيف.

وغطّت آبل زر التحكم في الكاميرا بزجاج الياقوت البلوري الذي يتميز بملمس ناعم، وهو محاط بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويأتي مدمجًا قليلًا في هيكل الهاتف، مع حساس يوفر ردود فعل اهتزازية تشبه زر الغالق في الكاميرات الاحترافية (DSLR).