آبل تزوّد هواتف آيفون 16 برو بنظام تبريد جديد

أعلنت شركة آبل إضافة نظام تبريد محسّن إلى أحدث هواتفها الذكية الرائدة آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بعد الانتقادات التي وُجّهت إلى الشركة بشأن ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 السابقة.

وتعتمد آبل في نظام التبريد الجديد على هيكل خارجي مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة قدرها 100%، وهو مربوط بإطار التيتانيوم الخارجي باستخدام تقنية تسمى “التمدد الصلب” التي تعمل على ربط المادتين معًا من خلال تمدد إحداهما في الأخرى عند ارتفاع درجة الحرارة، مما يسمح بتدفق الحرارة من اللوحة الأم إلى الهيكل الخارجي ثم إلى إطار التيتانيوم بفاعلية أكبر.

وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم آبل هيكلًا فرعيًا من الألمنيوم المغطى بالجرافيت الذي يوصل الحرارة بنحو أكثر كفاءة إلى الهيكل الخارجي.

ووفقًا للشركة، فإن هذه التحسينات تسمح بزيادة الأداء المُستدام بنسبة قدرها 20%، وذلك بسبب عدم حاجة المعالج إلى خفض تردده بفعل الحرارة الزائدة.

وتُستخدم هذه التقنية في إدارة الحرارة في عالم الهواتف الذكية بالفعل، إذ تستخدم العديد من الشركات بعض المواد مثل الجرافيت للمساعدة في نقل الحرارة بفعالية من الداخل إلى الخارج لتبديدها.

وسيتحمل الجانب المعدني من هواتف آيفون 16 برو عبئًا كبيرًا في طرد الحرارة إلى البيئة المحيطة، مما قد يؤدي إلى بعض المشكلات، إذ قد يلاحظ المستخدمون ارتفاع درجة حرارة هواتفهم الخارجية بنحو أكبر من المعتاد، بسبب كفاءتها المحسّنة في نقل الحرارة من الداخل إلى الخارج.

وقد تكون هناك مشكلات مع الأغطية الواقية التي يمكن أن تزيد من مشكلات ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بسبب احتوائها على مواد مثل السيليكون أو المطاط التي تحبس الحرارة.

ومع ذلك، فإن هذه التحسينات الجديدة يجب أن تسمح للهاتف بالعمل بنحو أكثر فاعلية مع المهام الثقيلة.