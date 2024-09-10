آبل ترفع سرعة الشحن اللاسلكي في هواتف آيفون 16

حسّنت آبل سرعة الشحن اللاسلكي في هواتف آيفون 16 الجديدة مقارنةً بالإصدارات السابقة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الشركة.

وبحسب المواصفات التقنية المنشورة، فإن هواتف آيفون 16 الجديدة ستدعم الشحن اللاسلكي باستخدام تقنية MagSafe بقدرة تصل إلى 25 واطًا عند استخدام شاحن مناسب بقوة قدرها 30 واطًا أو أكثر، وهو ما يقارب ضعف الحد السابق في هواتف آيفون 15 الذي يبلغ 15 واطًا فقط.

وستدعم تلك الهواتف معيار الشحن اللاسلكي Qi2 لتحسين التوافق. ومع ذلك، فإن هذا المعيار لا تتخطى قوته 15 واطًا.

ومن المنتظر أن يُحدث التحسين الجديد في قدرة الشحن اللاسلكي فرقًا كبيرًا في وقت شحن الهواتف. ووفقًا لأرقام آبل، يمكن الآن شحن هواتف آيفون 16 بكافة إصداراتها المختلفة حتى 50% في غضون 30 دقيقة فقط، سواء باستخدام شحن MagSafe اللاسلكي أو الشحن عبر كابل USB-C التقليدي، بشرط استخدام شاحن بقوة قدرها 30 واطًا للشحن اللاسلكي، أو 20 واطًا للشحن السلكي.

ولم تسلّط آبل الضوء على هذا التحسين بنحو كبير خلال حدث إعلان هواتف آيفون 16، واكتفى جريج جوسوياك، رئيس التسويق في الشركة، بالقول إن سلسلة آيفون 16 ستأتي مع “شاحن MagSafe جديد لشحن لاسلكي أسرع”، دون ذكر تفاصيل دقيقة حول القدرة أو أوقات الشحن.

وبالإضافة إلى التحسينات في الشحن، أعلنت آبل العديد من الترقيات الأخرى في سلسلة هواتفها الجديدة، ومنها زر جديد للتحكم في الكاميرا ومعالجات أسرع وكاميرات محسنة، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.