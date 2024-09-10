آبل تتسبب بخيبة أمل في الصين بسبب الذكاء الاصطناعي

أثار إطلاق آيفون الجديد من آبل مشاعر الازدراء بسبب افتقاره إلى مزايا الذكاء الاصطناعي في الصين، وهو ما يمثل تحديًا للشركة الأمريكية العملاقة في الوقت الذي تكافح فيه منافَسة هواوي في السوق الكبرى أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وكشفت الشركة عن هاتف آيفون 16 المعزز بالذكاء الاصطناعي، وذلك على أمل أن تدفع المزايا الجديدة المستهلكين إلى الترقية وسط تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية، التي تمثل أكثر من نصف إجمالي مبيعاتها.

ولم تعلن آبل بعد شريكًا في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين لتشغيل هواتف آيفون 16، كما أن مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence لن تتوفر باللغة الصينية إلا في العام المقبل.

وسيطرت عملية إطلاق هاتف آيفون 16 على المناقشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وهو الحدث الذي سبق الكشف فيه عن هاتف ذكي ثلاثي الطيات من هواوي.

وعبر موقع ويبو Weibo، المنصة الصينية الشبيهة بمنصة إكس، كانت ثلاثة من الموضوعات العشرة الأكثر شيوعًا مرتبطة بإطلاق آيفون 16، وكانت مزايا الذكاء الاصطناعي من بين الموضوعات الرئيسية للمناقشة.

وجذب وسم “لا يدعم الإصدار الصيني من آيفون 15 الذكاء الاصطناعي بعد” ما يصل إلى 11.33 مليون مشاهدة وأكثر من 1500 تعليق عبر ويبو.

وكتب أحد مستخدمي ويبو قائلًا: “ما الفائدة من شرائه إذا لم تتمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي؟”، في حين علق مستخدم آخر قائلًا: “يجب أن يكون سعره نصف السعر الحالي دون الذكاء الاصطناعي”.

وفي الصين، خفضت آبل الأسعار في وقت سابق من هذا العام، إذ أثرت القيود الحكومية في استخدام الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية وزيادة المنافسة المحلية على مبيعات الهواتف الذكية.

وقارن مستخدمون آخرون عبر ويبو إطلاق آبل هاتف آيفون 16 بهاتف هواوي الجديد، إذ تسعى الشركة الصينية إلى توسيع تقدمها على آبل في سوقها المحلية.

وقال أحد مستخدمي ويبو: “سواء كان آيفون 16 مزودًا بالذكاء الاصطناعي أم لا، فإن هذا لن يؤثر في قراري لأنني سأشتري هاتف هواوي الثلاثي الطيات”، مسلطًا الضوء على الشعبية المتزايدة لنماذج هواوي في الصين، التي ساعدتها في استبدال آبل بصفتها بائع الهواتف الذكية الثالث في البلاد في الربع الثاني.

وتوقع بعض المحللين أن غياب مزايا الذكاء الاصطناعي في آيفون 16 من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير في المبيعات في الأمد القريب.

وتحتاج آبل إلى إنشاء منظومة بيئية سريعة لتطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي في الصين لتظل قادرة على المنافسة.