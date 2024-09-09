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OpenAI تؤجل إطلاق Sora نموذجها لتوليد الفيديو

9 سبتمبر 2024آخر تحديث: 9 سبتمبر 2024
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في أخبار اليوم:

  • OpenAI تؤجل إطلاق Sora نموذجِها لتوليد الفيديو
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  • آبل تعتزم إطلاق ميزة اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم في ساعاتها الذكية  
  • واتساب وماسنجر تتجهان نحو التوافق مع تطبيقات المراسلة الخارجية 
9 سبتمبر 2024آخر تحديث: 9 سبتمبر 2024
أقل من دقيقة
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