واتساب تعاني ثغرة تسمح بتجاوز ميزة الخصوصية View Once

تعاني واتساب خللًا في كيفية تنفيذ ميزة الخصوصية View Once في تطبيق الويب يسمح لأي مستلم بعرض وحفظ الصورة أو الفيديو الذي يجب أن يختفي فورًا بعد عرضه.

ويسمح تطبيق المراسلة المشفرة من طرف إلى طرف الأكثر شعبية في العالم مع أكثر من ملياري مستخدم للمستخدمين بتبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد مدة وجيزة من فتحها.

وصممت ميزة View Once للعمل فقط عبر تطبيقات واتساب المحمولة لأنظمة التشغيل أندرويد و iOS، وهي الميزة التي طرحتها في عام 2021.

وفي الظروف العادية، عندما يتلقى المستخدم صورة أو مقطع فيديو من خلال ميزة View Once أثناء استخدام واتساب عبر تطبيق أجهزة الحواسيب أو عبر تطبيق الويب، فإن المستخدم يرى تحذيرًا مفاده أنه لا يمكن فتح الصورة أو مقطع الفيديو إلا باستخدام واتساب عبر هاتفه.

وبصفتها طبقة حماية إضافية للخصوصية، تمنع واتساب التقاط لقطات شاشة أو تسجيلات شاشة للصور ومقاطع الفيديو من خلال ميزة View Once في تطبيقات أندرويد و iOS.

وقد اكتشف تال بيري، الباحث الأمني ​​الذي كان يبحث في مشكلات خصوصية واتساب لعدة أشهر، هذا الخلل، ونشر تدوينة يفصل فيها النتائج التي توصل إليها.

وفي الأسبوع الماضي، قدم بييري عرضًا حيًا للخلل، إذ أظهر أنه كان قادرًا على التقاط وحفظ نسخة من الصورة المرسلة من خلال ميزة View Once أثناء استخدامه لتطبيق واتساب عبر الويب.

وقال بيري: “تُعد ميزة View Once في واتساب شكلًا صريحًا من الخصوصية الزائفة ويجب إما إصلاحها كليًا أو إزالتها”.

وأبلغ بيري ميتا عن الخلل من خلال منصة مكافأة الأخطاء الرسمية في تاريخ 26 أغسطس.

وقال المتحدث باسم واتساب: “نحن بصدد طرح تحديثات لميزة View Once عبر الويب. نستمر بتشجيع المستخدمين على إرسال رسائل View Once للأشخاص الذين يعرفونهم ويثقون بهم”.

ولم يكن بيري أول شخص يكتشف هذا الخلل، فقد رأى منشورات تروج لإضافات متعددة للمتصفح تسهل تجاوز ميزة View Once أثناء استخدام تطبيق واتساب للويب.

كما ظهرت مناقشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص كيفية تجاوز الميزة. ولم تقدم المنصة جدولًا زمنيًا لموعد استكمال تحديثاتها لميزة View Once.