هواوي تلقت أكثر من 2.8 مليون حجز لهاتف Mate XT

أظهرت بيانات موقع هواوي الإلكتروني اليوم الاثنين أن الشركة الصينية تلقت أكثر من 2.8 مليون طلب أولي لهاتفها الذكي الثلاثي الطي.

وبدأت الشركة الصينية بتلقي الطلبات الأولية لهاتفها الثلاثي الطيات المسمى Mate XT ظهر يوم السبت، أي قبل أكثر من يومين من إطلاق آبل لهاتف آيفون 16 المخطط له في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بتوقيت بكين.

ومن المفترض طرح الهاتف رسميًا في الصين يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر خلال حدث هواوي، مع الكشف عن مواصفاته وسعره والتفاصيل الأخرى.

ولم تنشر الشركة بعد سعر Mate XT. مع أنه من المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية للجهاز في تاريخ 20 سبتمبر.

ووفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق Canalys، خرجت آبل من قائمة البائعين الخمسة الكبار للهواتف الذكية في الصين في الربع الثاني، وهي المرة الأولى التي احتلت فيها الشركات المحلية جميع المراكز الخمسة.

واحتلت هواوي المرتبة الرابعة من ناحية حصة السوق عبر شحنها نحو 10.6 ملايين هاتف ذكي، وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق Canalys.

ولم تنشر شركة أبحاث السوق سوى شحنات البائعين الخمسة الكبار، مع الإشارة إلى أن آبل شحنت نحو 10 ملايين هاتف في الربع الأول.

وتبيع هواوي هواتف قابلة للطي، ويشمل ذلك Mate X5 و Pocket P50، كما يبيع منافسوها الصينيون، ولم تتوسع آبل بعد في هذه الفئات.

وتقول شركة الأبحاث TechInsights إن شحنات الهواتف القابلة للطي نمت بمقدار 85 في المئة سنويًا خلال الربع الثاني.

وحققت هواوي عودة ملحوظة في الصين على مدار العام الماضي منذ أن تجاهلت العقوبات الأمريكية التي تمنع حصولها على رقاقات متطورة.

ومن أجل تشغيل هواتفها الرائدة، مثل P50 و Mate 50 و P60، كانت الشركة مضطرة إلى استخدام شرائح Snapdragon المعدلة التي لا تعمل عبر شبكات الجيل الخامس 5G.

وقدمت هواوي في العام الماضي خط P60 مدعومًا بشريحة Kirin 9000s الداعمة لشبكات الجيل الخامس، وكان أول هاتف يعمل بمعالج Kirin ويدعم شبكات الجيل الخامس تطلقه هواوي منذ Mate 40 في عام 2020.

ويواجه مصنع إنتاج رقائق Kirin الجديدة، SMIC، منعًا فيما يتعلق بأحدث معدات الطباعة الحجرية، مما يعني أن رقاقاته متأخرة بجيلين عن الرقاقات التي أنتجتها هذا العام TSMC وسامسونج.

وتستعد هواوي الآن لتقديم أول هاتف ثلاثي الطيات متاح تجاريًا يمكنه تقديم شاشة بقياس قدره 10 بوصات بحجم الحاسوب اللوحي للمستخدمين. كما قد يسجل سعر Mate XT أرقامًا قياسية، إذ قد يصل إلى 4000 دولار.