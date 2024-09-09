كيفية مشاهدة حدث آبل للكشف عن هواتف آيفون 16 اليوم

ينطلق اليوم الحدث السنوي الأهم لشركة آبل وهو حدث إعلان هواتف آيفون 16، وقد أطلقت الشركة عليه اسم «It’s Glowtime» وستكشف خلاله أيضًا عن بعض الأجهزة الأخرى، مثل: الطرز الجديدة من ساعاتها الذكية، وطرز جديدة من سماعاتها الذكية، وستكشف الشركة أيضًا عن وقت إطلاق الإصدارات النهائية من أنظمة تشغيل أجهزتها ومتى ستكون متاحة للجميع.

كيف تشاهد حدث آبل اليوم؟

سيبدأ بث حدث «It’s Glowtime» اليوم الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويمكنك متابعته على موقع apple.com أو على تطبيق Apple TV أو على قناة آبل الرسمية على اليوتيوب. كما دعت شركة آبل بعض الصحفيين وغيرهم من الأشخاص لمشاهدة البث المباشر في Apple Park.

ما المواصفات المتوقعة لهواتف آيفون 16 القادمة؟

من المُتوقع أن تتضمن سلسلة iPhone 16 أربعة أجهزة، هي: iPhone 16 و iPhone 16 Plus و iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max. ومن المتوقع أن تحتوي طرز iPhone Pro على شاشات أكبر من الإصدارات السابقة.

إذ من المتوقع أن يأتي كل من iPhone 16 و iPhone 16 Plus بشاشات بمقاس قدره 6.1 بوصات و 6.7 بوصات على التوالي، وأما iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max فسيصبح مقاس الشاشات فيهما 6.3 بوصات و 6.9 بوصات على التوالي.

من المُتوقع أن تتضمن جميع الطرز الأربعة زر Action الذي قدمته آبل أول مرة في سلسلة iPhone 15 Pro العام الماضي. ويوفر هذا الزر القابل للتخصيص وظائف متعددة، ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن هذه الهواتف زر Capture الجديد الذي يسمح بالتحكم في الكاميرا في أثناء التقاط الصور. وقد تأتي هذه الهواتف الجديدة أيضًا مع كاميرات ومزايا محسّنة وخيارات ألوان جديدة وغير ذلك.

ما الأجهزة الأخرى المُتوقع إعلانها اليوم غير هواتف آيفون 16؟

من المُتوقع أيضًا أن تكشف شركة آبل عن الطرز الجديدة من ساعاتها الذكية Watch Series 10 و Watch Ultra 3. ومن المُتوقع أن تحتوي Series 10 على شاشة أكبر من شاشات الطرز السابقة وقد تأتي مع هيكل مصنوع من التيتانيوم.

وأما ساعة Apple Watch Ultra 3 فمن المُتوقع أن يظل تصميمها مثل تصميم الطراز السابق دون تغيير كبير. ومع ذلك، يقول مارك جورمان إن Apple Watch Ultra 3 ستتميز بمعالج جديد يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

قد تُعلن آبل أيضًا سماعات AirPods جديدة، وقد يتضمن ذلك الجيل الرابع من AirPods و الجيل الثاني من AirPods Max وقد تأتي هذه السماعات مع مجموعة من المزايا الجديدة.

وبالإضافة إلى الأجهزة الجديدة، ستكشف آبل عن أوقات إطلاق الإصدارات النهائية من أنظمة تشغيل أجهزتها وهي: iOS 18 و iPadOS 18 و watchOS 11 والإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الأخرى التي أعلنتها أول مرة في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في يونيو.

ماذا عن Apple Intelligence؟

في WWDC لهذا العام، قدمت آبل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها Apple Intelligence الذي يوفر مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لأجهزتها.

ذكرت الشركة أنه لن تكون أي من مزايا الذكاء الاصطناعي متاحة في الإصدارات الأولية من iOS 18 أو iPadOS 18، ومن المُتوقع ألا تطلق جميع المزايا قبل نهاية العام.

وفي حدث اليوم، قد تعلن آبل مزايا جديدة في نظام Apple Intelligence لم تكشف عنها في مؤتمر WWDC وقد لا تقتصر هذه المزايا على الأجهزة الجديدة.