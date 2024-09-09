كاسبرسكي تحذر من عمليات الاحتيال المرتبطة بإطلاق هواتف iPhone 16

أعلنت شركة آبل اليوم هواتف (iPhone 16) الجديدة، خلال حدثها السنوي (It’s Glowtime)، ويُعدّ هذا الحدث واحدًا من أكثر الأحداث التقنية ترقبًا كل عام، إذ يستعد عشاق هواتف آيفون لاقتناء أحدث إصدار.

وبسبب الإقبال الشديد على هواتف آيفون الجديدة، يحذر خبراء كاسبرسكي من عمليات الاحتيال المرتبطة بشرائها، فبمجرد الإعلان، تظهر العديد من المواقع الوهمية التي تدعي تقديم عروض خاصة على الطلبات السابقة أو دعم فني، بهدف خداع المستخدمين والاستيلاء على أموالهم. لذلك، يجب على المستخدمين توخي الحذر الشديد عند إجراء أي معاملات شراء عبر الإنترنت.

أبرز عمليات الاحتيال الشائعة المرتبطة بإطلاق هواتف iPhone 16:

1- العروض الوهمية للطلبات السابقة:

مع اقتراب موعد إطلاق هواتف (iPhone 16)، اكتشف باحثو كاسبرسكي حملة احتيال منظمة تستهدف المتحمسين الجدد، وأبرزها عروض خصومات مغرية تصل إلى 40% على الطلبات السابقة، مع إغراءات مثل (كن من أوائل من يحصلون على أحدث التقنيات)، ثم يوجه الضحايا إلى مواقع إلكترونية مقلدة مصممة بدقة، وبمجرد النقر فوق الرابط، يُطلب من الضحايا إدخال معلوماتهم الشخصية والبنكية، وكذلك بيانات الشحن، مع خيار للدفع عبر تطبيق PayPal.

وتزيد هذه المواقع من مصداقيتها بتقديم فواتير مزيفة تشمل تفاصيل مثل الضرائب والشحن، بل وتقدم عروضًا إضافية مثل الشحن المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها على 1,000 دولار، مما يجعل عملية الاحتيال أكثر إقناعًا.

2- الدعم الفني المزيف:

لم تتوقف عمليات الاحتيال عند عروض الطلبات السابقة، فقد اكتشف خبراء كاسبرسكي أن المحتالين يستغلون حماس المستخدمين لتقديم خدمات دعم فني مزيفة، إذ يغرون الضحايا بوعود بتحديث هواتفهم أو تتبع هواتفهم المفقودة أو المسروقة أو الحصول على خدمات صيانة. وعند محاولة الوصول إلى هذه الخدمات، يُطلب من الضحايا تسجيل الدخول باستخدام حسابات (Apple ID) الخاصة بهم.

وتُعدّ عملية تسجيل الدخول باستخدام حساب (Apple ID)، هي التهديد الأكثر خطورة في هذه العملية الاحتيالية، فبمجرد تسجيل الدخول، يمكن للمحتالين الوصول إلى جميع بيانات المستخدم الشخصية مثل: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، وغيرها، وبيعها عبر الإنترنت المظلم. كما يمكنهم الوصول إلى البيانات المخزنة في حساب iCloud، بما يشمل: جهات الاتصال والصور والرسائل والمستندات، والنسخ الاحتياطية لأجهزتهم.

ليس هذا فحسب، بل يمكنهم إجراء عمليات شراء غير مصرح بها عبر حساب (Apple ID)، وعرض رصيد حسابات الضحايا، وسرقة الأموال من محفظة (Apple Wallet). والأسوأ أنهم يستطيعون إغلاق أجهزة الضحايا والمطالبة بفدية.

وتعليقًا على ذلك؛ قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية في كاسبرسكي: “كما هو الحال مع معظم الإصدارات التقنية الجديدة، فقد أثار إطلاق هاتف iPhone 16 حماسة كبيرة، ويسارع المجرمون السيبرانيون لاستغلال هذه الضجة، ولذلك يجب أن يكون المستهلكون أكثر يقظة وحذرًا في أوقات كهذه بالتحديد. وعند إجراء عمليات شراء جديدة، يجب الالتزام بالقنوات الرسمية، والشك في الصفقات التي تبدو أفضل من أن تُصدق، والتحقق دائمًا من الروابط قبل مشاركة أي معلومات شخصية. إذ عتمد المخادعون على قلة حذر المعجبين المتحمسين، ولذلك تُعدّ اليقظة ضرورية للغاية”.

وصايا خبراء كاسبرسكي:

لتجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات الاحتيالية، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي:

التزم بالقنوات الرسمية: احرص على شراء أو طلب هاتف iPhone 16 سابقًا من موقع آبل الرسمي، أو من خلال تجار التجزئة الرسميين، وتجنب النقر على الروابط من مواقع إلكترونية غير مألوفة أو رسائل البريد الإلكتروني الترويجية، بغض النظر عن مدى إغراء الصفقات.

احرص على شراء أو طلب هاتف iPhone 16 سابقًا من موقع آبل الرسمي، أو من خلال تجار التجزئة الرسميين، وتجنب النقر على الروابط من مواقع إلكترونية غير مألوفة أو رسائل البريد الإلكتروني الترويجية، بغض النظر عن مدى إغراء الصفقات. حافظ على الشك دائمًا حيال الصفقات التي تبدو أفضل من أن تكون حقيقية: غالبًا ما يغري المجرمون السيبرانيون الأشخاص بعروض خصومات كبيرة أو وصول مبكر. إذا كان العرض جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل حسم بنسبة تبلغ 40% أو وصول حصري للطلب السابق فمن الأرجح أنه خدعة.

غالبًا ما يغري المجرمون السيبرانيون الأشخاص بعروض خصومات كبيرة أو وصول مبكر. إذا كان العرض جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل حسم بنسبة تبلغ 40% أو وصول حصري للطلب السابق فمن الأرجح أنه خدعة. تحقق جيدًا من الروابط وعناوين البريد الإلكتروني : يصمم المخادعون مواقع إلكترونية مزيفة تبدو مطابقة للمواقع الشرعية. تأكد دائمًا من أن الروابط تبدأ بعنوان (https://) وتطابق نطاق شركة آبل الرسمي. وبالمثل، كن حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني ذات العناوين التي تبدو غير رسمية.

يصمم المخادعون مواقع إلكترونية مزيفة تبدو مطابقة للمواقع الشرعية. تأكد دائمًا من أن الروابط تبدأ بعنوان (https://) وتطابق نطاق شركة آبل الرسمي. وبالمثل، كن حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني ذات العناوين التي تبدو غير رسمية. لا تشارك معلوماتك الشخصية : كن حذرًا من أي موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني يطلب معلومات حساسة مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية، أو أرقام التعريف الشخصية، أو كلمة مرور حساب Apple ID. لن تطلب منك شركة آبل مطلقًا هذا النوع من المعلومات عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الروابط غير المرغوب فيها.

كن حذرًا من أي موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني يطلب معلومات حساسة مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية، أو أرقام التعريف الشخصية، أو كلمة مرور حساب Apple ID. لن تطلب منك شركة آبل مطلقًا هذا النوع من المعلومات عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الروابط غير المرغوب فيها. فعل خاصية المصادقة الثنائية (2FA) : قم بحماية حساباتك عبر الإنترنت، وخاصة تلك المرتبطة بطرق الدفع، باستخدام المصادقة الثنائية. حيث تزيد هذه الطبقة الإضافية من الأمان صعوبة وصول المحتالين للمعلومات الشخصية.

قم بحماية حساباتك عبر الإنترنت، وخاصة تلك المرتبطة بطرق الدفع، باستخدام المصادقة الثنائية. حيث تزيد هذه الطبقة الإضافية من الأمان صعوبة وصول المحتالين للمعلومات الشخصية. تحقق من أخبار الطلب السابق: إذا سمعت عن عرض خاص أو صفقة طلب سابق، تحقق من ذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة آبل أو قنوات الأخبار الموثوقة.

إذا سمعت عن عرض خاص أو صفقة طلب سابق، تحقق من ذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة آبل أو قنوات الأخبار الموثوقة. أبلغ عن العروض المشبوهة: إذا صادفت موقعًا إلكترونيًا مشبوهًا أو بريدًا إلكترونيًا تصيديًا، أبلغ شركة آبل، إذ يمكن أن يساعد ذلك في حماية المستخدمين الآخرين من الوقوع ضحيةً للخداع.

إذا صادفت موقعًا إلكترونيًا مشبوهًا أو بريدًا إلكترونيًا تصيديًا، أبلغ شركة آبل، إذ يمكن أن يساعد ذلك في حماية المستخدمين الآخرين من الوقوع ضحيةً للخداع. استخدم حلًا أمنيًا موثوقًا: ستحميك الحلول الأمنية المؤتمتة مثل Kaspersky Premium، الحائز على جوائز، من جميع عمليات الخداع المعروفة وغير المعروفة.