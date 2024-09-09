شاومي تطلق أجهزة التلفاز الذكية الجديدة Redmi A Pro

أطلقت شركة شاومي مجموعة جديدة من أجهزة التلفاز الذكية تحت اسم “Redmi A Pro” بستة أحجام مختلفة تتراوح بين 43 و 75 إنشًا.

وتتميز هذه الأجهزة بوجود شاشات بدقة قدرها 4K مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مما يجعلها مناسبة لهواة الألعاب. وتوفر هذه الشاشات تفاصيل دقيقة بفضل تغطيتها 94% من نطاق الألوان DCI-P3، إلى جانب دقة ألوان عالية.

وأضافت الشركة تقنية MEMC بتردد قدره 120 هرتزًا لتحسين السلاسة وتقليل احتمالية اهتزاز الحركة أو الظلال في المشاهد السريعة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الطراز الأصغر حجمًا، وهو بقياس قدره 43 إنشًا، يحتوي على شاشة بمعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، مع تقنية MEMC بالتردد نفسه.

وتوفر شاومي أجهزة التلفاز من فئة Redmi A Pro بأسعار تتراوح بين 250 و 550 دولارًا أمريكيًا.

وتأتي أجهزة تلفاز Redmi A Pro مجهزة بمكبرات صوت مزدوجة مدمجة تدعم تقنية تحسين الصوت DTS، كما زوّدت شاومي الإصدارات الأكبر بمساعد Xiao AI الذي يوفر مجموعة من المزايا الذكية المتقدمة، ومنها التحكم في الأجهزة الذكية المنزلية.

وتحتوي أجهزة التلفاز الجديدة من شاومي على معالج رباعي النواة بمعمارية Cortex A55، إلى جانب 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و64 جيجابايت من السعة التخزينية، ومعالج رسوميات G57 MC1. وتقول شاومي إن هذه المواصفات تضمن معالجة سريعة للصورة واستجابة فورية.

ومن المزايا البارزة الأخرى وجود نظام HyperOS من شاومي، ودعم الاتصال بشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنافذ.

ولم تُعلن الشركة أي تفاصيل حول توفر سلسلة Redmi A Pro عالميًا، لكن شاومي سبق أن أطلقت إصدارات سابقة من أجهزة التلفاز الخاصة بها خارج الصين.