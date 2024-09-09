سامسونج تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها

أعلنت سامسونج توسيع وصول واجهة المستخدم One UI 6.1.1، التي تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، إلى أجهزة جالاكسي إضافية من خلال تحديث جديد.

وبعد انتظار طويل وتأخيرات عديدة، بدأ الآن تحديث One UI 6.1.1 بالظهور في الولايات المتحدة وأوروبا والهند لأجهزة Galaxy S24 في كل منطقة.

ويعمل التحديث على توسيع مزايا الذكاء الاصطناعي في Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6 إلى النماذج السابقة، ويشمل ذلك سلسلة Galaxy S24 وسلسلة Galaxy S23 و Galaxy S23 FE وGalaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 وسلسلة Galaxy Tab S9.

وبفضل أحدث المزايا المتقدمة في مجال الاتصالات والإنتاجية والإبداع، ترتقي واجهة المستخدم المحدثة بتجربة الهاتف المحمول لكل مستخدم من أجل توفير قدر كبير من الذكاء والراحة.

ويصل تحديث One UI 6.1.1 إلى الأجهزة في الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويأتي التحديث بحجم يصل إلى نحو 3 جيجابايت، ويجلب تصحيح الأمان لشهر أغسطس 2024 بدلًا من تحديث الأمان لشهر سبتمبر.

وتجلب سامسونج من خلال التحديث مجموعة من مزايا Galaxy AI الجديدة، ويشمل ذلك Portrait Studio وتحسينات على Composer ضمن Chat Assist ودعم Live Translate في تطبيقات الاتصال والمراسلة الخارجية ووضع الاستماع في Interpreter. ويوفر تحديث One UI 6.1.1 القدرة على ترجمة النص الموجود في الصور عبر صفحات الويب.

وفي Samsung Notes، يمكن تحويل تسجيلك الصوتي إلى نص، ويمكن بعد ذلك تحرير هذا النص وتلخيصه وترجمته. ويمكن تلخيص النص داخل ملفات PDF وترجمته دون الحاجة إلى تحويل ملفات PDF هذه إلى ملاحظات من خلال وظيفة جديدة تسمى PDF Overlay Translation.

وفي التسجيلات الصوتية، تكتشف مزايا الذكاء الاصطناعي من سامسونج لغة الصوت تلقائيًا، ويمكن بعد ذلك ترجمتها وتدوينها وتلخيصها. ويمكنك تحرير هذا النص وحتى تحرير التسجيل الصوتي نفسه لإزالة الأقسام غير المرغوب فيها.

وتحتوي خلفيات الشاشة الآن على تأثيرات خاصة لعرض الطقس الحالي. ويجلب One UI 6.1.1 تأثيرات حية للصور الشخصية.

وتوجد أيضًا تحسينات على Note Assist، في حين تعمل Sketch to Image بطريقة مشابهة لوظيفة Reimagine في Pixel عن طريق إضافة محتوى إضافي إلى صورة موجودة بناءً على رسم تخطيطي أو رسم تقريبي.

وأكدت سامسونج أن الهواتف التالية ستتلقى One UI 6.1.1:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra