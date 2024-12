جوجل تطرح شاشة اتصال معادًا تصميمها في Meet

أعادت جوجل تصميم تجربة المستخدم للأشخاص الذين يستخدمون تطبيق Meet عبر أجهزة أندرويد.

وأعلنت عملاقة البحث أن مستخدمي Meet الذين ينضمون إلى مكالمة من جهاز أندرويد يرون الآن تجربة انسيابية ومبسطة وفعالة في استخدام المساحة مع فيديو يمتد من الحافة إلى الحافة.

وطرحت جوجل شاشة الاتصال المُحدثة التي تحرر المساحة ضمن تطبيق Meet لنظام التشغيل أندرويد، وفقًا لإعلان رسمي من فريق Workspace.

ويحتل تطبيق Meet مرتبة متقدمة بين أفضل تطبيقات الدردشة المرئية، وذلك بفضل مزاياه الشاملة التي تجعله مثاليًا للمكالمات الفردية والجماعية.

وتقول جوجل إن المستخدمين يجدون تصميمًا محدثًا وموفرًا للمساحة عبر تطبيق Meet لنظام أندرويد، الذي استطاعت تحقيقه من خلال توسيع خلاصة الفيديو لتغطية كامل الشاشة تقريبًا.

وكما تلاحظ الشركة، فإن هذا التصميم الجديد يزيل الهوامش من الإصدار السابق من شاشة اتصال التطبيق.

وبالإضافة إلى شاشة الاتصال المحدثة، يحصل تطبيق Meet أيضًا على واجهة جديدة لعناصر التحكم في الاجتماع، التي توجد الآن داخل مستطيل، إلى جانب الوظائف الأخرى، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل الفيديو، وتبديل الميكروفون، وزر الإنهاء.

وفي الوقت نفسه، يصبح عنوان الاجتماع أكثر وضوحًا مع هذا التصميم الجديد، الذي يوضع الآن داخل مستطيل آخر في الجهة العلوية للشاشة، وتتوافق هذه العناصر مع إصدار الويب من تطبيق مكالمات الفيديو.

وتمنحنا إحدى لقطات الشاشة التي نشرتها جوجل لمحة عن شاشة الاتصال المعاد تصميمها هذه في الوضع الأفقي.

ونظرًا إلى أن كلتا اللقطتين لا تعرضان سوى مكالمة فيديو قياسية، فإنه من غير الواضح مدى فعالية هذا التصميم مع مجموعة من المشاركين في الاجتماع أو المكالمة.

وكما تقول Google في تدوينة، فإن الميزة متاحة لجميع المستخدمين. ويجب أن تظهر لحسابات جوجل الشخصية وعملاء Workspace.

وعندما لا يجري فريق Meet تغييرات مرئية على التطبيق، فإنه يطرح مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل تدوين الملاحظات نيابةً عني Take Notes For Me.

وتتخلص هذه الميزة من مشكلة تدوين ملاحظات الاجتماع، مما يسمح للمشاركين بالتركيز على الاجتماع نفسه.

وتواجه الميزة بعض القيود في الوقت الحالي، مثل كون اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة المدعومة.

وعلاوة على ذلك، قالت جوجل إن ميزة الذكاء الاصطناعي هذه متاحة في أثناء استخدام Meet عبر جهاز الحاسوب فقط.