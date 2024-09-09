أوبو تطرح هاتفها الذكي Realme NARZO 70 Turbo 5G

أطلقت أوبو رسميًا أحدث هواتفها الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس Realme NARZO 70 Turbo 5G من أجل توسيع سلسلة NARZO 70.

ويفي الإطلاق بوعد الشركة بتقديم هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس يتميز بمزايا متطورة بسعر مناسب.

ويتميز هاتف أوبو الجديد بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا للتمرير السلس والألعاب.

وتدعم الشاشة سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية ممتازة حتى في ظروف الإضاءة الخارجية الساطعة. كما أن الشاشة محمية بطبقة من زجاج Panda Glass من أجل المتانة.

وفي قلب Realme NARZO 70 Turbo 5G يوجد المعالج الثماني النواة Dimensity 7300 Energy مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G615 MC2، مما يضمن أداءً سلسًا عبر التطبيقات والألعاب وتعدد المهام.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت

وتمنحك أوبو ما يصل إلى 14 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مما يوفر ذاكرة كبيرة للمهام المكثفة.

ويدعم الهاتف أيضًا الألعاب بمعدل قدره 90 إطارًا في الثانية في ألعاب شهيرة، مثل BGMI و Free Fire و MLBB و Call of Duty، مما يوفر تجربة لعب رائدة بمساعدة وضع GT.

ومن أجل الحفاظ على برودة الهاتف أثناء جلسات الألعاب المكثفة أو الاستخدام الكثيف، زودت أوبو هاتف Realme NARZO 70 Turbo 5G بنظام تبريد بغرفة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ، يتميز بمنطقة تبريد ضخمة بمساحة قدرها 6050 ملم مربع. ويساعد هذا في الحفاظ على الأداء دون ارتفاع درجة الحرارة.

ويأتي Realme NARZO 70 Turbo 5G بمقاومة للغبار والماء وفقًا لمعيار IP65، ويتميز بتقنية Rainwater Smart Touch لضمان الاستجابة في الظروف الرطبة، إلى جانب وجود مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، ومكبرات صوت استريو.

وزودت أوبو الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة بورتريه بدقة قدرها 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.45.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، ومن المقرر أن يتلقى تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، ويمكن شحن بطارية الهاتف من 0 في المئة حتى 50 في المئة خلال 30 دقيقة فقط.

وتطرح أوبو الهاتف للبيع بسعر قدره 200 دولار لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 215 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 250 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.