أوبو تجدد شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى عام 2027

أعلنت شركة أوبو تجديد شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بصفتها الشريك الرسمي للهواتف الذكية للمواسم الثلاثة المقبلة، وذلك بعد التعاون الناجح في المواسم السابقة.

وتشمل الشراكة العديد من البطولات الأوروبية، ومنها بطولة دوري أبطال أوروبا ذات الشعبية الواسعة عالميًا، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي ونهائيات دوري أبطال كرة القدم الخماسية ونهائيات دوري الشباب.

وجاء هذا الإعلان خلال حدث حضره نجم كرة القدم الإسباني السابق إيكر كاسياس فرنانديز، الذي قدم للجماهير تجربة حية لميزة “AI Studio” من أوبو، وهي ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتُستخدم لتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو، وقد صُممت لمساعدة المستخدمين على إنشاء محتوى مرئي احترافي بسهولة دون الحاجة إلى معدات أو مهارات متقدمة في التصوير.

وبدأت الشراكة بين أوبو والاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2022، وتتيح هذه الشراكة لأوبو فرصة الترويج لمنتجاتها وتقنياتها أمام جمهور واسع من عشاق كرة القدم حول العالم، وذلك من خلال الإعلانات والأنشطة التي ترتبط بهذه البطولات التي يتابعها مئات الملايين من الأشخاص.

وبالإضافة إلى تجديد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت أوبو إطلاق برامج تطوير كرة القدم للشباب على مستوى العالم في دول مثل المكسيك وإسبانيا والصين، بالإضافة إلى مصر لتعزيز التزامها بدعم كرة القدم العالمية.

وتنفي هذه الشراكة الشائعات التي ترددت سابقًا بشأن خروج أوبو من الأسواق الأوروبية إثر نزاعات قضائية وتراجع المبيعات.