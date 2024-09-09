أمازون تسرّع إنتاج الكتب الصوتية بالذكاء الاصطناعي

تبدأ أمازون بدعوة مجموعة مختارة من رواة الكتب الصوتية في الولايات المتحدة لتدريب الذكاء الاصطناعي على أصواتهم، التي يمكن بعد ذلك استخدام نسخ منها لتسجيل الكتب الصوتية، وذلك بهدف تسريع إنتاج الكتب الصوتية لمنصة Audible.

وأعلنت المنصة الاختبار التجريبي المخصص للولايات المتحدة عبر سوق المبدعين في Audible، مع توسيعه في وقت لاحق من هذا العام ليشمل أصحاب الحقوق، مثل المؤلفين والوكلاء والناشرين.

وصممت أمازون هذا الاختبار التجريبي من أجل جلب الكتب الصوتية إلى المنصة بسرعة وبتكلفة زهيدة، إلى جانب إدخال الرواة التقليديين إلى عالم أتمتة الكتب الصوتية المتطور.

وقالت أمازون في الإعلان: “توجد قائمة ضحمة من الكتب غير المتوفرة بصيغة صوتية. مع استكشافنا لطرق إضفاء الحيوية على الكتب ضمن Audible، فإننا ملتزمون بموازنة مصالح المؤلفين والراويين والناشرين والمستمعين بعناية”.

ويقدم المشاركون في الإصدار التجريبي تسجيلًا صوتيًا لتدريب نسخة الذكاء الاصطناعي ويحتفظون بالسيطرة على المشاريع التي يرغبون في اختبارها عبر العروض الحية والتسجيلات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

ويستطيع الرواة استخدام أدوات الإنتاج من أمازون لتحرير طريقة نطق نسخة الذكاء الاصطناعي من صوتهم وإيقاعها إذا اختارهم صاحب الحقوق لمشروع ما، إلى جانب مراجعة الإنتاج النهائي بحثًا عن أي أخطاء أو عدم دقة.

وتقول أمازون إن الرواة يحصلون على تعويض من خلال نموذج تقاسم حقوق الملكية على أساس الكتاب، دون توضيح مقدار ما يمكن للفنانين الصوتيين أن يتوقعوا كسبه.

وأوضحت أمازون أنه بإمكان المشاركين في الإصدار التجريبي إنشاء نسخة صوتية مجانًا، مما يعني أنه قد تكون هناك تكلفة أولية متضمنة للرواة في المستقبل إذا أصبحت الميزة متاحة عمومًا.

وتحصل الكتب التي تُسرد من خلال الذكاء الاصطناعي على علامة توضح ذلك ضمن صفحة تفاصيل المنتج.

وقالت أمازون: “يتحكم الرواة في ما تسرده ​​نسخة الذكاء الاصطناعي من صوتهم، ولن تستخدم Audible بطريقة منفصلة نسخة الذكاء الاصطناعي من صوت الراوي لأي محتوى دون موافقته”.

وطرحت أمازون ميزة مماثلة في العام الماضي تسمح لمؤلفي Kindle Direct Publishing بتحويل الكتب إلى كتب صوتية باستخدام أصوات اصطناعية بالكامل.

وفي شهر مايو، ذكرت وكالة بلومبرغ أن الأصوات الافتراضية استُخدمت في 40 ألف كتاب من كتب Audible منذ إطلاقها، مما أثار مخاوف الرواة بخصوص تقليص هذه الميزة لفرص العمل أمام المؤدين من البشر.

ولا توفر Audible حاليًا طريقة سهلة للمستخدمين لتصفية هذه الكتب الصوتية ذات الأصوات الافتراضية إذا كانوا يهدفون إلى تجنبها.