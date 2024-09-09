آبل تكشف رسميًا عن هاتفي آيفون 16 وآيفون 16 بلس

أعلنت شركة آبل اليوم إطلاق هاتفي آيفون 16 وآيفون 16 بلس بشاشة قياسها 6.1 و 6.7 إنشات على الترتيب مع العديد من المزايا الجديدة.

وأضافت الشركة زر “التحكم في الكاميرا” أسفل زر التشغيل، وهو يتيح للمستخدم التحكم في مزايا مختلفة في تطبيق الكاميرا عبر الضغط أو التمرير، وهو زر مدمج في إطار الهاتف ويوفر ردود فعل لمسية، ويمكن فتح تطبيق الكاميرا بالنقر على هذا الزر أو بدء تسجيل الفيديو بالضغط المطّول عليه، كما يتيح الوصول السريع إلى خيارات الكاميرا المختلفة.

وأضافت آبل أيضًا زر الإجراءات “Action button” القابل للتخصيص الذي قدّمته في إصدارات آيفون 15 برو العام الماضي.

وشهدت هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس الجديدة زيادة كبيرة في عمر البطارية، مع شاشات أكثر سطوعًا ومتانة، ودعم الاتصال بشبكات الواي فاي 7، بالإضافة إلى معالج A18 الذي يحتوي على محرك عصبي “Neural Engine” بسرعة مُضاعفة لدعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل.

وتأتي تلك الهواتف بتصميم خلفي زجاجي بعدد من الألوان، مثل الأزرق والأخضر والوردي والأبيض والأسود.

وتقول آبل إن معالج A18 يقدّم أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بمعالج A16 Bionic الموجود في هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس، كما يدعم معالج الرسوميات المدمج تقنية تتبع الأشعة، مما يُحسّن أداء الرسوميات في الألعاب.

ومن الجدير بالذكر أن مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل التي تطلق عليها اسم “Apple Intelligence“، ستكون متاحة في هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس.

ويأتي هاتفا آيفون 16 وآيفون 16 بلس بكاميرتين خلفيتين مرتبتين بشكل عمودي، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وأخرى واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتسمح هذه الكاميرات بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو المكانية التي يمكن عرضها عبر نظارة Vision Pro.

ويبدأ سعر آيفون 16 من 800 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر آيفون 16 بلس من 900 دولارٍ أمريكي لسعة التخزين الأساسية البالغ قدرها 128 جيجابايت.