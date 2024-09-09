آبل تكشف رسميًا عن هاتفي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس

أعلنت شركة آبل اليوم هاتفي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، وهما أحدث هواتفها الرائدة، ويتمتعان بشاشات أكبر وزر جديد للتحكم في الكاميرا، بالإضافة إلى معالج A18 Pro الأحدث ومجموعة من المزايا الجديدة.

ويأتي هاتف آيفون 16 برو بشاشة قياسها 6.3 إنشات، في حين يأتي هاتف آيفون 16 برو ماكس بشاشة قياسها 6.9 إنشات، وهي الشاشة الكبرى في تاريخ هواتف آيفون منذ إطلاقها، كما أن الحافات حول الشاشة هي الأنحف مقارنةً بأي هاتف آيفون آخر. وتتوفر الهواتف الجديدة بإطار مصنوع من التيتانيوم بدرجات لونية مختلفة.

وتحتوي الهواتف الجديدة على معالج A18 Pro الذي يُشّغل تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل، وهو معالج أسرع وأكثر كفاءة من معالج A18 الموجود في هاتفي آيفون 16 وآيفون 16 بلس الأساسيين.

وصنعت آبل معالج A18 Pro باستخدام الجيل الثاني من تقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر، ويضم المعالج محركًا عصبيًا مكونًا من 16 نواة لتسريع المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما يضم وحدة معالجة رسوميات سداسية النواة أسرع بنسبة تصل إلى 20%، ووحدة معالجة مركزية سداسية النواة مع نواتين للأداء العالي وأربع نوى لتحسين استهلاك الطاقة، وهو أسرع بنسبة قدرها 15% من معالج A17 Pro.

وتحمل هواتف آيفون 16 برو كاميرا أساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع واجهة كاميرا محدثة، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا مكبّرة تتيح إجراء تكبير بصري حتى 5 مرات.

وحدثّت آبل أنماط التصوير لتعديل الألوان والظلال في الوقت الفعلي، إذ تُطبق التعديلات على ألوان محددة بدلًا من الصورة كاملةً، ويمكن تخصيص الأنماط بتعديل الألوان ودرجتها بعد التقاط الصور، كما يمكن تطبيقها في أثناء التصوير المباشر، وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بسرعة تصل إلى 120 إطارًا في الثانية مع معالجة ذكية للصوت لتقليل ضوضاء الرياح.

وأضافت الشركة زر “التحكم في الكاميرا” أسفل زر التشغيل، وهو يتيح للمستخدم التحكم في مزايا مختلفة في تطبيق الكاميرا عبر الضغط أو التمرير، وهو زر مدمج في إطار الهاتف ويوفر ردود فعل لمسية، ويمكن فتح تطبيق الكاميرا بالنقر على هذا الزر أو بدء تسجيل الفيديو بالضغط المطّول عليه، ويدعم الزر إيماءات اللمس التي تتيح التحكم في التكبير والتبديل بين العدسات بسهولة.

وتدعم هواتف آيفون 16 برو أيضًا تسجيل الصوت المكاني في أثناء تصوير الفيديو، مما يوفر تجربة غامرة عند استخدام سماعات AirPods أو نظارة Apple Vision Pro في استعراض تلك المقاطع.

وتوفر آبل العديد من المزايا الأخرى المتقدمة مثل ميزة “Audio Mix” التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لفصل الصوت الخلفي عن الحوار، وميزة “In-Frame Mix” لعزل صوت الشخص الموجود أمام الكاميرا، في حين تعمل ميزة “Cinematic Mix” على جعل تجربة الصوت سينمائية، إذ يكون الصوت الأمامي واضحًا والأصوات المحيطة في الخلفية.

ويبدأ سعر آيفون 16 برو من 1000 دولارٍ أمريكي للسعة الأساسية البالغ قدرها 128 جيجابايت، في حين يبدأ سعر آيفون 16 برو ماكس من 1200 دولارٍ أمريكي للسعة الأساسية البالغ قدرها 256 جيجابايت.