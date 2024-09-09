آبل تعلن سماعتها اللاسلكية الجديدة AirPods 4

أعلنت شركة آبل خلال حدثها السنوي إطلاق سماعات AirPods 4 بإصدارين جديدين؛ الإصدار الأول يُعد إصدارًا أساسيًا، في حين يدعم الإصدار الثاني تقنية الإلغاء النشِط للضوضاء (ANC).

ومن أهم التحسينات في الإصدارات الجديدة إضافة منفذ الشحن USB-C إلى علبة الشحن الخاصة بالسماعات مثل باقي الإصدارات الحديثة من منتجات آبل.

وقالت آبل إنها حسّنت تصميم السماعات لتناسب الأذن بنحو أفضل من الإصدارات السابقة.

ويحتوي كلا الإصدارين على شريحة H2 التي تُسهم في تحسين جودة الصوت، كما تدعم السماعات ميزة الصوت المكاني وعزل الصوت والتحكم في المساعد الصوتي سيري من خلال الإيماءات الحركية، مثل إيماءة الرأس لتعديل بعض الإعدادات، وتوفر السماعات الجديدة عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

ويتطابق الإصداران الجديدان من سماعة AirPods 4 في كافة المواصفات والتصميم الخارجي، لكن الإصدار الأغلى ثمنًا يدعم تقنية الإلغاء النشِط للضوضاء مع ميزة الشحن اللاسلكي.

وسيتوفر كلا الإصدارين بدايةً من شهر سبتمبر الجاري بسعر قدره 130 دولارًا أمريكيًا للإصدار الأساسي، و 180 دولارًا أمريكيًا للإصدار الداعم لتقنية الإلغاء النشِط للضوضاء.

وبالتوازي مع إعلان سماعات AirPods 4، كشفت آبل عن إصدار مُحدّث من سماعات الرأس AirPods Max بعد انتظار دام 4 سنوات، ويأتي الإصدار الجديد بمنفذ الشحن USB-C، وألوان جديدة مثل الأسود والأزرق والبنفسجي والبرتقالي، في حين لم تكشف الشركة عن إصدارات جديدة من سماعات AirPods Pro.