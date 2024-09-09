آبل تعلن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 10

أعلنت شركة آبل إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 10، وذلك بعد مرور عقد على الكشف عن أول إصدار لها، وتأتي الساعة بتصميم جديد يتضمن شاشة أكبر وسُمك أنحف، بالإضافة إلى زوايا عرض أوسع، وسماعات معاد تصميمها.

وأشارت آبل إلى أن شاشة الإصدار العاشر من ساعتها الذكية أكبر بنسبة قدرها 30% مقارنة بالإصدار السادس، وحتى أكبر قليلاً مقارنةً بشاشة Apple Watch Ultra، ويتيح الحجم الأكبر للشاشة عرض سطر إضافي من النص على الشاشة، مما يسهل على المستخدمين التحقق من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بسرعة.

ومن الجدير بالذكر أن الشاشة من نوع OLED، وهي توفر زوايا عرض أوسع بنسبة قدرها 40% مقارنة بالإصدار السابق، وتحدّث الشاشة البيانات مرة واحدة في الثانية، ويمكن للمستخدم رؤية عقرب الثواني حتى في وضعية الشاشة الدائمة.

وتتضمن ساعة آبل الجديدة Apple Watch Series 10 ميزة جديدة لتتبع انقطاع النفس في أثناء النوم، وهي الأولى من نوعها في هذه السلسلة، وتعتمد هذه الميزة على حساسات مراقبة نبضات القلب وأنماط التنفس والنشاط الدماغي وحركات الأطراف، وإذا اكتشفت الساعة علامات توقف النفس في أثناء النوم، فسوف تنبه المستخدم، وتقدّم له تقريرًا مفصلًا يمكن إرساله إلى الطبيب.

وتأتي الشاشة بتصميم مصنوع من الألمنيوم بميزة مقاومة الماء حتى عمق قدره 50 مترًا، وهي تدعم الشحن السريع، إذ يمكن شحن بطاريتها حتى 80% في غضون 30 دقيقة فقط. وتعمل الساعة بمعالج S10 الجديد.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الساعة الجديدة بنظام watchOS 11 الجديد، الذي يوفر مزايا جديدة مثل القدرة على إيقاف أهداف النشاط وتخصيصها، بالإضافة إلى تطبيق “Vitals” الجديد الذي يتابع المؤشرات الصحية ومعدلات التدريب، وغيرها.

وستطرح آبل ساعتها الذكية الجديدة بسعر يبدأ من 400 دولارٍ أمريكي.