آبل تسلط الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي عبر آيفون 16

تستعد آبل للكشف عن تشكيلة آيفون 16، مع التركيز على كيفية تكامل مزايا جهازها الرائد مع الذكاء الاصطناعي، بدلًا من التركيز المعتاد على الترقيات العتادية.

ويأتي الحدث في أعقاب مؤتمر المطورين الذي عقدته الشركة في شهر يونيو، والذي كشفت من خلاله عن Apple Intelligence، وهي طريقة تفكيرها في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه توليد النصوص والصور والمحتوى عند الطلب.

كما عرضت آبل نسخة محسنة من المساعد الصوتي سيري تتميز بالتكامل مع ChatGPT، وهو روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الذي طورته OpenAI التي تدعمها مايكروسوفت.

ويأتي التحديث في الوقت الذي تواجه فيه أجهزة آيفون منافسة شديدة من هواوي في الصين، إذ يتوق المستهلكون إلى مزايا ذكاء اصطناعي إضافية، وهم على استعداد لدفع ثمنها.

ويجب أن تحصل Apple Intelligence على موافقة بكين من أجل إطلاقها في السوق الصينية. وفي شهر يوليو، حظرت OpenAI الوصول إلى ChatGPT في الصين، وهي الخطوة التي قد تؤثر في إدماج روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي في سيري.

وتتعطش السوق الصينية لمزايا الذكاء الاصطناعي أكثر من السوق الأمريكية، وقد يكون من الصعب جدًا على آبل إحضار Apple Intelligence إلى الصين فورًا، لذلك قد تعتمد على مزايا الأجهزة.

وشكلت أجهزة آيفون أكثر من نصف مبيعات آبل البالغ قدرها 383 مليار دولار في العام الماضي.

وتُعد تشكيلة آيفون 16 بمنزلة تحديث مهم للشركة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، إذ تراهن آبل على أن ميزة الذكاء الاصطناعي قد تدفع المستهلكين إلى الترقية وسط تباطؤ مبيعات آيفون.

وفي الصين، خفضت آبل الأسعار في وقت سابق من هذا العام، مدفوعة بالقيود الحكومية وزيادة المنافسة المحلية.

وتُعد تشكيلة آيفون 16 أول هواتف ذكية من آبل مصممة للتركيز على مزايا الذكاء الاصطناعي، مع أنها متاحة أيضًا عبر آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وينظر المستثمرون إلى الجانب البرمجي وكيفية تعامل آبل معه لمعرفة إذا كان مقنعًا بما يكفي للحصول على مبيعات أكبر من المعتاد.

كما يستعرض المنافسون مزايا الذكاء الاصطناعي في محاولة لقلب هيمنة آبل في سوق الهواتف الذكية الراقية.

وأعلنت جوجل، مطورة نظام التشغيل أندرويد الذي ينافس نظام التشغيل iOS من آبل، هواتفها الذكية Pixel في الخريف، وركزت على مزايا الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك ميزة Gemini Live التي تسمح للمستخدمين بإجراء محادثات صوتية مباشرة مع مساعد رقمي.

كما طرحت جوجل مزايا ذكاء اصطناعي عديدة أعلنتها سابقًا عبر الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد والتي تصنعها شركات، مثل سامسونج وموتورولا.

وأعلنت آبل جدولًا زمنيًا لإطلاق Apple Intelligence في الولايات المتحدة فقط، إذ من المقرر إطلاقها عبر الأجهزة المتوافقة في الخريف.

وفي شهر يونيو، بعد أسبوع واحد من مؤتمر المطورين، قالت آبل إنها تؤجل الإصدار في أوروبا بسبب قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.