آبل تخطط لإطلاق نظارات ذكية منافسة لنظارات ميتا Ray-Ban

تعتزم شركة آبل تطوير نظارات ذكية خالية من تقنيات الواقع المعزز (AR)، وذلك في خطوة قد تجعلها منافسة لنظارات Ray-Ban من شركة ميتا التي تُباع بسعر قدره 300 دولارٍ أمريكي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وتأتي هذه الأخبار بعد تقارير سابقة هذا العام تشير إلى أن آبل تعيد جهودها لتطوير نظارات ذكية تدعم الواقع المعزز لتكون جاهزة للإطلاق بحلول عام 2027، لكن يبدو أن الشركة تفكر الآن في إنتاج نظارات ذكية أقل تطورًا لإطلاقها في وقتٍ مبكر.

وتُعد نظارات Ray-Ban إحدى أبرز المنتجات في فئة النظارات الذكية، إذ تتضمن كاميرا لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو والبث المباشر، بالإضافة إلى مكبرات صوت مدمجة، ومزايا المساعد الشخصي الذكي وتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات. ومع ذلك، فإن هذه النظارات لا تحتوي على تقنيات الواقع المعزز، مثل تتبع الرأس أو أي شاشات مدمجة.

ومن الجدير بالذكر أن تخلي آبل عن تقنيات مثل تتبع الرأس والشاشات المدمجة قد يؤدي إلى تقليل تكلفة المواد المستخدمة في الإنتاج وتبسيط تصميم النظارات، مما يتيح إمكانية طرحها في الأسواق بسرعة أكبر وبسعر أقل، كما أن النظارات الخالية من الواقع المعزز ستكون أخف وزنًا، وتوفر عمر بطارية أطول مقارنةً بنظارات الواقع المعزز.

ويبدو أن سوق النظارات الذكية يشهد تطورًا ملحوظًا. فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم أن مشروع XR الجديد لشركة سامسونج سوف يتضمن إطلاق نظارات ذكية، ومن المتوقع أن تعمل هذه النظارات بنظام تشغيل مُقدّم من جوجل، مما يشير إلى أن المزيد من الشركات المصنعة قد تقدم نظارات ذكية تعتمد على هذا النظام في المستقبل.